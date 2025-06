Die beliebten Beerencafés sollen eine Zukunft haben, Guns N’ Roses spielen vor 55 000 Fans in der Arena des FC Bayern, die Initiative Stolpersteine verlegt 56 Gedenk-Quader in der Goethestraße und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Neue Chance für die Beerencafés Schon seit Jahren ist klar, dass die bei Münchnern so beliebten Freizeitgelände rechtlich auf wackeligen Beinen stehen. Nun hat der Stadtrat seinen Willen erklärt, mit den Betreibern eine Lösung zu suchen, die den Erhalt sichert. Wie die aussehen soll, zeichnet sich noch nicht ab. (SZ Plus)

Ferien auf dem Bauernhof mal anders Bei einem Sicherheitstag in Ismaning erfahren Kinder, welche Gefahren beim Spielen auf einem Bauernhof oder im Wald lauern. Eine wichtige Rolle bei der Aktion von Bauernverband und Versicherungsverband hat eine Wassermelone.

So war das Open Air von Guns N’ Roses in München Beim ersten Konzert in der Arena des FC Bayern keift Axl Rose und zieht vor 55 000 Fans Grimassen. Dass er zwar wankt, aber nicht fällt, hat auch mit seinen Band-Kollegen zu tun. (SZ Plus)

Guns N' Roses in München Wie sich die Fußball-Arena als Konzertort bewährt hat

Die Autobranche sucht wieder den Weg in die Innenstadt Das Konzept der Open Spaces an zentralen öffentlichen Plätzen wird auch in diesem Jahr weitgehend unverändert fortgeführt. Worauf sich Fußgänger, Radfahrer und Nutzer des öffentlichen Verkehrs einstellen müssen.

Stolpersteine für die Goethestraße Die Initiative Stolpersteine verlegt 56 weitere Gedenk-Quader vor einem „Zufluchtshaus“ in Hauptbahnhofsnähe. 60 Menschen begleiten die Zeremonie bei dieser umstrittenen Form der Würdigung.

WEITERE NACHRICHTEN

Andenken an die Toten von 2016 Ein Fußballturnier hält die Erinnerung an die Terror-Opfer aus dem OEZ hoch

Lesbisches Straßenfest Die queere Gemeinschaft zeigt sich in Feierlaune

ADFC-Test Neuried ist die fahrradfreundlichste Gemeinde in Bayern

Arnulfpark Google-Niederlassung in München beschmiert

MÜNCHEN ERLESEN

Chirurg Heinrich Schoeneich : „In das Gesicht von Eltern zu blicken, die über das Ergebnis einer Operation staunen, tut einfach gut“ Der Münchner Chirurg Heinrich Schoeneich operiert seit Jahrzehnten in Entwicklungsländern, vor allem Kinder. Er hat schlimmste Verletzungen gesehen. Was macht das mit ihm? SZ Plus Von David Scheidler ...

Erderwärmung : Wie eine Stadt klimaresistent werden kann Studierende aus Weihenstephan zeigen am Beispiel Freisings, was urbanes Leben in der Zukunft angesichts des Klimawandels braucht. Bei einem Spaziergang geht es um viele Bäume, um Wasser und eine Regel mit drei Zahlen. Von Kerstin Vogel ...

UNSER FREIZEITTIPP

SZ-Podcast „Am Abgrund“ live : Drei Jahrzehnte unerkannt: Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette Die letzte Folge des SZ-Podcasts „Am Abgrund“ beleuchtet live im Münchner Werk 7 Theater den Fall Daniela Klette. Wie Sie dabei sein können. ...

