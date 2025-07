Wie die Grünen Platz eins in München behaupten wollen, was die neuen Investoren mit dem „Sendlinger Loch“ vorhaben, wie der Landtag eine Petition von Betroffenen von Missbrauch unterstützt und mehr.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Grünen-Basis verweigert der Stadtspitze die Unterstützung bei Olympiabewerbung Führende Münchner Grüne sind für Olympische Spiele in der Stadt – viele in der Partei sehen das jedoch anders. Auf dem Parteitag wird deutlich, wie schwierig das Thema für die Grünen ist.

Wie die Grünen Platz eins in München behaupten wollen Mehr Bäume, mehr Nahverkehr, mehr Wohnungen: Nach monatelangen Diskussionen verabschieden die Grünen ihr Programm für die Kommunalwahlen 2026 – und sticheln gegen die SPD und OB Dieter Reiter.

Was die neuen Investoren mit dem „Sendlinger Loch“ vorhaben Seit Anfang Juli hat Münchens berühmteste Baugrube neue Eigentümer. Nun sprechen sie erstmals über ihre Pläne. Wo einst Luxus-Eigentumswohnungen entstehen sollten, wollen sie vermieten – und zwar so bald wie möglich. (SZ Plus)

Missbrauch: Sozialausschuss unterstützt Petition von Betroffenen Betroffene von Missbrauch fordern vom Freistaat eine aktive Rolle bei der Aufarbeitung in Kirchen, Vereinen und anderen Institutionen. Der Landtag unterstützt ihre Petition, und die Bundesbeauftragte Kerstin Claus ist begeistert vom Erfolg. (SZ Plus)

Münchens Rolltreppen kommen in die Jahre Viele der 772 Rolltreppen der MVG haben ihr Lebensende erreicht und müssen nun ausgetauscht werden - wie gerade am Marienhof.

WEITERE NACHRICHTEN

„Sommernachtstraum“ im Olympiapark Max Giesinger zieht die meisten Fans an – doch die Hauptattraktion ist er nicht

Kocherlball im Englischen Garten So schön ist der Tanz so früh am Morgen

Kundgebungen Kritik an Propalästina-Demo an Münchner Synagoge

Zugspitze und Untersberg Bergsteiger müssen gerettet werden – wegen Gewitters und einer App

MÜNCHEN ERLESEN

Schutz für die Augen in der Freizeit und im Alltag : „Tauchen mit Kontaktlinsen ist tabu“ Trocken, von Pollen oder Klimaanlagen gereizt, von Bildschirmarbeit ermüdet: Siegfried Priglinger, Chef der Münchner Augenklinik, erklärt, wie man seine Augen schützen kann, wie sie der Klimawandel belastet und wie gefährlich Baden mit Kontaktlinsen ist. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

Auf der Isar : Bootsfahrer und Paddler zur Kontrolle bitte Am Isarkraftwerk Baierbrunn kontrolliert die Polizei Bootsfahrer auf Alkohol und Sicherheit. Die Verordnung des Landratsamtes München gilt seit fünf Jahren. Sicherheit hat oberste Priorität, um Unfälle zu vermeiden. SZ Plus Von Iris Hilberth ...

UNSER KULTUR- UND FREIZEITTIPP

Kultur- und Freizeittipps des Autors und Filmproduzenten Ulrich Limmer : München entdecken in 5000 Schritten Der Filmproduzent Ulrich Limmer freut sich in der Woche von 21. bis 27. Juli auf Spaziergänge durch die Stadt, seine neue Kinokomödie, einen Lieblingsschriftsteller und Schauspielerin Kate Winslet. ...

