Klimaschutz : Haar will Recycling-Hauptstadt werden

Die Stadt vor den Toren Münchens engagiert sich als erste bayerische Kommune in der Cradle-to-Cradle-Bewegung. Sie tritt für eine nachhaltige Wirtschaft ein, in der Ressourcen konsequent wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. Ein Pilotprojekt ist das neue Jugendzentrum.