Von Anne Eberhard

Wie das Surfen auf der Eisbachwelle sicherer werden soll Wie kam es zum tödlichen Unfall der 33-Jährigen im Eisbach? Diese Frage kann auch die Staatsanwaltschaft nicht endgültig klären. Nun will die Stadt die Welle wieder öffnen – unter einer Voraussetzung.

Wo grün-rote Verkehrspolitik einfach mal so weggefegt wird Eine Kehrmaschine hat den neuen orangefarbenen Zebrastreifen in Münchens Mitte zerfetzt. Der CSU kommt das sehr gelegen. Es passiert schließlich nicht zum ersten Mal, dass gut gemeinte Straßenmarkierungen Ermüdungserscheinungen zeigen. (SZ Plus)

Sauna im Prinze bleibt bis Ende 2027 geschlossen Die nach einem Brand zerstörte Saunalandschaft muss von Grund auf renoviert werden. Im Zuge des Wiederaufbaus kündigen die Stadtwerke München zusätzliche Attraktionen an.

Warum in München gerade überall Tagesbars eröffnen Die Lokale treffen in der Stadt einen Nerv. Hier kann man es sich tagsüber gut gehen lassen – ganz ohne Exzess. Reguläre Bars verschwinden dagegen zunehmend. Woran liegt das? Was ist ihr Geheimnis? Ein Streifzug. (SZ Plus)

Millionen-Deal in der Messestadt Die Stadt München veräußert für fast 100 Millionen Euro ein Grundstück an den Landkreis München, der gegenüber dem Messesee sein Landratsamt neu ansiedeln will. Was aus dem bisherigen Domizil am Mariahilfplatz wird, ist noch offen. (SZ Plus)

Beeinträchtigungen in mehreren Nächten: Die nächsten Sperrungen auf der S-Bahn-Stammstrecke stehen an

Münchner Norden: China-Restaurant brennt völlig aus – Anwohner aus Haus gerettet

Isar: Diebstahl am Flaucher –mutmaßlicher Täter greift Polizisten an

Alpine Sterne-Küche am Flughafen: Michelin-Stern für Restaurant „Mountain Hub Gourmet“

Das finale Album eines Weltstars : Der letzte Traum von Peggy March Mit 15 hatte Peggy March ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA, ihr Manager verprasste den Gewinn. In Deutschland fand sie ihre zweite Heimat – jetzt mit 77 feiert sie ihr Comeback. SZ Plus Von Michael Zirnstein ...

Gen Z und Gleichberechtigung : Das Patriarchat mit Nagellack Sie geben sich feministisch, sprechen über Machtstrukturen und Diskriminierung – doch im entscheidenden Moment versagen sie an ebendiesen Ansprüchen. Was passiert, wenn junge Männer Feminismus als Imagepflege begreifen? SZ Plus Von Melissa Kleindienst ...

Smash87 im Münchner Süden : Schlangestehen für den Tiktok-Burger Die Influencer Matthias und Lejla Höhn eröffnen mit Freunden ein Fastfood-Restaurant in Ottobrunn. Am zweiten Tag sind die Fleisch-Patty-Brötchen gleich ausverkauft. Von Thomas Schimmer ...

