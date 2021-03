Von Linus Freymark

Anfang April sollte endlich mit den Corona-Impfungen in Arztpraxen begonnen werden, ein Pilotprojekt dazu ist bereits angelaufen. Und jetzt? Der nächste Rückschlag. Alle Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Astra Zeneca sind vorerst ausgesetzt, nachdem es bei einigen Menschen nach der Impfung zu Komplikationen gekommen war. Ob der Impfstoff weiterhin eingesetzt werden kann, wird - hoffentlich - in den nächsten Tagen entschieden. Schon jetzt steht fest, dass es durch die Aussetzung der Astra-Zeneca-Impfungen auch in München zu Verzögerungen kommen wird - mal wieder. Doch wer ist konkret davon betroffen?

Zunächst einmal wir alle. Denn durch die Prüfung verlieren wir wieder Zeit im Kampf gegen das Virus. Manche Gruppen, die während ihres Berufs ständig in Kontakt mit Menschen sein müssen und deshalb bei den Impfungen erst kürzlich priorisiert wurden, müssen nun länger auf ihren Termin warten - zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer. Für einen großen Teil von ihnen war das Vakzin des britischen Herstellers vorgesehen. Trotzdem werden sie weiter in die Schulen geschickt. Das sorgt für Ärger. Viele machen sich nach Angaben von Lehrerverbänden zudem zunehmend Sorgen um ihre Gesundheit, und so fordern erste Pädagogen bereits, den Präsenzunterricht einzustellen, bis das Personal in Schulen, Kitas und all den anderen Betreuungseinrichtungen geimpft ist. "Es ist fahrlässig, die Lehrer in dieser Situation in die Schule zu schicken", sagt etwa Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrer-Verbands (BLLV).

Die Münchner Hausärzte dagegen bewerten die Situation zurückhaltender. Man begrüße die dringend nötige Prüfung, hat mir der Münchner Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Oliver Abbushi, am Telefon versichert, schließlich wolle man kein Risiko eingehen. Sollte diese ergeben, dass das Präparat nicht weiter verabreicht werden kann, erwartet Abbushi einen "herben Rückschlag" für die Impfkampagne. Die Meinung unter seinen Patientinnen und Patienten darüber sei übrigens gemischt: Einige äußerten große Bedenken, andere würden "jeden Impfstoff nehmen".

Den ausführlichen Bericht von Sabine Buchwald, Anna Hoben, Janek Kronsteiner und mir über die Folgen des vorläufigen Stopps aller Astra-Zeneca-Impfungen speziell für München lesen Sie hier.

