10. September 2018, 19:16 Uhr München heute Achtjährige stürzt bei Bergtour ab / Zu wenig Mittel gegen Wespen / Erster Schultag

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Katharina Henning

Bei mir müssten es jetzt einpaarundzwanzig Jahre her sein, dass Frau Berger im vollgestopften Klassenzimmer die Erstklässler der 1b begrüßte und neongelbe Schulanfang-Caps verteilte, mit denen sich heute allenfalls Berliner Szene-Hipser auf die Straße trauen würden. An diesem Tag waren alle Plätze voll besetzt, mit schüchternen, kleinen Menschen, die ihre prall gefüllten Schultüten und Riesenranzen zur Einschulung geschleppt hatten. Mit Eltern und Großeltern, die sich auf den wenigen Stehplätzen im Raum drängelten und mittendrin meine beste Freundin Tanja und ich: stolz und voller Vorfreude. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Schultag?

11 361 Kinder gehen an diesem Dienstag zum ersten Mal in München zur Schule. Das sind so viele wie noch nie. Dabei ist die Einschulung sowohl für die Kinder als auch für Eltern ein wichtiger Schritt. Psychologin Ursula Stolberg erklärt im SZ-Plus-Interview, worauf man in der ersten Zeit besonders achten muss.

Und nach einpaarunzwanzig Jahren ist dann alles anders. Dann ist plötzlich der erste Schul- oder Arbeitstag nie so schlimm, wie der letzte Ferientag.

Das Wetter: Die Sonne scheint bei maximal 28 Grad.

Der Tag in München

Achtjährige stürzt bei Bergtour ab

Das Mädchen war mit einem Elternteil am Ettaler Manndl unterwegs, als es beim Abstieg in die Tiefe stürzte. Die Achtjährige starb im Krankenhaus. Zum Artikel

Leiche am Feringasee: Verteidiger widerspricht dem Mordvorwurf

Zum Prozessauftakt stellt der Lebensgefährte von Beatrice F. ihren Tod als unglückliches Ergebnis eines Streits dar. Zum Artikel

Zu wenig Mittel gegen Bienen- und Wespen-Gift

Medikamente für Menschen, die allergisch reagieren, sind in diesemSommer so rar wie die Insekten zahlreich. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Maria Hafif: Films 1970 - 1999 I 11.09. Lenbachhaus Zum ersten Mal in Deutschland werden Maria Hafifs Filme ausgestellt, die in Kalifornien, New York und Indien entstanden. Die Künstlerin, die durch Malerei bekannt wurde, orientiert sich an Regisseuren wie Michelangelo Antonioni und Jean-Luc Godard.

Ben Miller Band | 11.09. Backstage Das Trio aus Missouri macht aufs Wesentliche reduzierte und mit ungewöhnlichen Instrumenten ergänzte Countrymusik. Die Band bewegt sich auf ihrem neuen Album "Choke Cherry Tree" zwischen gefühlvoll, rotzig-rockig und tanzbar!

Kindeswohl I 11.09. Kino Münchner Freiheit Die Richterin Fiona Maye, gespielt von Emma Thompson, steht vor einer großen und schwierigen Entscheidung - und das, während ihr Privatleben gerade nicht gut läuft. Wunderschöner, trauriger und spannender Film mit erstklassiker Besetzung.

Währenddessen in...

der CSU: Die Partei sucht verzweifelt einen Weg aus ihrem historischen Tief

Seehofer und Söder demonstrieren Einigkeit. Für den Wahlkampf gilt nur noch ein Motto: Was nützt Bayern? Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg