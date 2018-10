9. Oktober 2018, 19:06 Uhr München heute Abstimmung über Gasteig-Umbau / Massensterben in der Isar / Jahr der Energie

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Katharina Henning

Der amerikanische Architekt Richard Meier soll mit einem Aschenbecher nach seiner Mutter geworfen haben. Weil: passte einfach nicht zur Architektur des Hauses. Also, der Aschenbecher, nicht die Mutter. Um Künstler und Architekten ranken sich viele bizarre Geschichten. Sie handeln von Egomanen, die Anderen den Umgang mit der von ihnen geschaffenen Ästhetik vorschreiben wollen.

Deshalb wirkt auch der aktuelle Fall der Gasteig-Sanierung erstmal grotesk: Als einstiger Architekt des Kulturzentrums will Eike Rollenhagen dem Umbau nur in einer bestimmten Variante zustimmen, die nach seinen Wünschen überarbeitet ist. Denn als Miterbauer besitzt er ein Urheberrecht, das er möglicherweise durchsetzen will. Ob das so einfach geht? Mein Kollege Gerhard Matzig erklärt die Rechtslage.

Die Ideen für den Umbau des Gasteigs lassen die Münchner erahnen, dass daraus etwas Großes werden kann, sobald am kommenden Freitag über die drei Vorschläge abgestimmt wird - hier gibt's die Bilder zu den Siegerentwürfen.

Das Wetter: Die Sonne scheint bei Höchsttemperaturen um die 22 Grad.

Der Tag in München

Münchner Messerstecher muss in die Psychiatrie

Für ein paar Stunden versetzte ein Mann die Stadt in Schrecken: Wahllos attackierte er im Oktober 2017 Menschen auf der Straße, acht Mal schlug oder stach er zu. Nun wurde er verurteilt. Zum Artikel

Massensterben in der Isar

Die Isar hatte am Sonntag plötzlich so wenig Wasser, dass bis zu hunderttausend Fische verendet sind. Die Stadtwerke haben womöglich zu schnell Wasser in einen zuvor gereinigten Kanal geleitet. Zum Artikel

Die einen befriedet, die anderen erbost

Der Stadtrat beschließt, die Kita-Gebühren drastisch zu senken - nach Protesten auch in den Eltern-Kind-Initiativen. Nun aber rebellieren private Träger. Zum Artikel

"Energiewende? Gibt es in München nicht"

An diesem Dienstag startet München das "Jahr der Energie" mit Aktionen, wie man Energie einsparen kann. Sechs Umweltexperten geben Tipps. Zum Artikel

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Bayern

Am 14. Oktober wählen die Bayern. Noch unentschlossen? Der Wahl-O-Mat hilft Ihnen, die passende Partei zu finden. Zum Test

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Cine Mar - Surf Movie Night | 10.10. Rio Filmpalast Surf Movie Night! Die 3 Gewinnerfilme des Home Stories Award werden gezeigt. Ob starke und innovative Frauen, die sich mit der Gleichstellung von Frauen und Männern im Extremsport auseinandersetzen, hinter den Kulissen, der Entstehung eines Surffilmes oder warum und wie man das Surfen ewig im Herzen trägt. Nice!

Manolito Simonet y su Trabuco / La Salsa de Cuba | 10.10. Ampere Wunderschönes Salsa aus Kuba. Seit 25 Jahren begeistert die große Band ganz Lateinamerika und mehr. Vertreibt die kommenden Winterblues mit sommerlicher Musik und tanzt euch ins warme Kuba. Bailamos!

Südbahnhofkonzerte | 10.10. Bahnwärter Thiel Auf dem wohl coolsten Gelände der Stadt spielen bei der Konzertreihe wieder die unterschiedlichsten Musiker. Lidloop macht seine Musik allein mit Gitarre, Percussion, Mund und dem namensgebenden Loopeffekt und Alex Raphael - Singer-Songwriter mit einem Hauch von elektronischen Sounds - macht gute Laune. Hin da!

Währenddessen in ...

Geiselhöring: Spargelconnection in Niederbayern

Im niederbayerischen Geiselhöring sollen 427 Erntehelfer eines Bauern zu Unrecht bei der Kommunalwahl abgestimmt haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der mutmaßliche Drahtzieher damit CSU-Kandidaten helfen wollte. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen:Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg