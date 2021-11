Von Philipp Crone

Es ist ja nicht nur so, dass viele derzeit Probleme haben, den Stand der aktuellen Corona-Regeln immer parat zu haben. Dann sind die ja auch noch je nach Aktivität unterschiedlich. Hier muss ich gleich einen Nachweis vorzeigen und die Maske aufziehen, dort reicht nur die Maske und an einer anderen Stelle brauche ich wiederum nur den Nachweis. Wie zum Beispiel im Café Kosmos oder im Schumann's, deren Betreiber sich für 2G entschieden haben.

Wenn man mit Gastronomen und Clubbetreibern spricht, dann scheinen sich zwei Entwicklungen abzuzeichnen (SZ Plus): Zum einen suchen immer mehr Betreiber mittlerweile vor allem nach den für sie einfachen Lösungen. Und die Kontrolle von 2-G-Nachweisen ist leichter als die von 3G oder 3G+, sagen die Gastronomen. Zum anderen machen sie die Erfahrung, dass sehr viele ihrer Gäste froh sind über genau diese einfachen Regeln, auch wenn sie stärker einschränken als derzeit noch nötig. "Endlich eine klare Linie", zitiert ein Wirt einen seiner Gäste.

Und so ist die Regelauslegung in der Münchner Gastronomie mittlerweile etwas weiter gefasst als noch vor einigen Wochen. Manche haben schon seit einiger Zeit 2G eingeführt, andere machen es jetzt gerade, wieder andere formulieren ihre Warnhinweise an den Eingängen so, dass klar wird: Wir halten nichts von diesen Regeln, müssen sie aber einhalten. Ein Fazit aus dem Nachtleben ist aus den vergangenen Wochen neben der Erkenntnis, dass Bars und Clubs nach wie vor sehr gut besucht sind: Man muss bei den Kontrollen streng sein, das wird am Ende von den Gästen honoriert.

