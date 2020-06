Dicht gedrängt: 25 000 Menschen protestierten am Samstag auf dem Königsplatz in München.

Acht Minuten und 46 Sekunden war es am Samstag still auf dem Königsplatz. So lange hat ein amerikanischer Polizist sein Knie in den Nacken des Schwarzen George Floyd gepresst und ihn damit letzten Endes umgebracht. Ein Verbrechen, das auch hierzulande bewegt. In München kamen 25 000 Menschen zusammen, um gegen Rassismus zu demonstrieren. "Dass so viele auf die Straße gehen, dass uns zugehört wird, das gab es vorher nicht", sagt Mit-Organisator Johnny Parks. "Das ist ein ungeheuer wichtiger Moment für uns."

Dennoch gibt es ein Aber. Auch für Demonstrationen gelten derzeit strikte Vorgaben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, und die wurden am Samstag nicht eingehalten. Die Polizei wollte mit Absperrgittern und wenigen Durchgangsstellen eigentlich den Demo-Bereich absperren; als aber immer mehr Menschen kamen, mussten sie die Schleusen öffnen. "Es waren zu viele Leute und zu wenig Einsatzkräfte", räumt die Polizei ein.

Es ist das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass Stadt und Polizei bei einer Demonstration nicht gut aussehen. Bereits zur Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen kamen deutlich mehr Teilnehmer als angemeldet. Diese Versammlungen dürfen seither nur noch auf der Theresienwiese stattfinden. Das sollte man bei anderen Kundgebungen, die ebenfalls viele Menschen anziehen, künftig besser auch so handhaben.

Das Wetter: Meist stark bewölkt mit vereinzeltem Regen, leichtem Wind und Höchsttemperaturen um die 16 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Morddrohungen gegen Katharina Schulze Bei einer Online-Debatte wird die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion übelst beschimpft. Nun ermittelt die Polizei.

Tatverdächtige gefasst In zwei Supermärkten waren im Frühjahr vergiftete Softdrinks ins Regal gestellt worden. Nun hat die Polizei eine 56-Jährige festgenommen.

Hauptstadt der Elektrotankstellen Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Ladestationen in München um mehr als die Hälfte auf knapp 1200 gestiegen.

"Fitness ist systemrelevant" An diesem Montag öffnen Tanzschulen, Fitnessstudios und Bowlingbahnen. Auf welche Regeln sich Sportler und Betreiber einstellen müssen.

MÜNCHEN ERLESEN

