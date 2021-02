Reichlich Auslauf: Es gibt sie noch, einige Orte rund um München, an denen sich an den Wochenenden tief Durchatmen lässt.

Von René Hofmann

Gehören Sie auch zu den Menschen, die am Mittwoch schon in der App schauen, wie wohl das Wetter am Wochenende wird? In der Redaktion gibt es davon einige, weshalb diese Woche die Vorfreude auf die freien Tage besonders früh besonders groß war. Sonne satt, bis zu 15 Grad (manche App versprach zwischenzeitlich sogar noch ein bisschen mehr) - und all das nach den tiefen Minusgraden vor genau einer Woche. Nach einem Traum-Winterwochenende steht ein Traum-Frühjahrswochenende ins Haus, was wiederum unweigerlich die Frage nach sich zieht: Wo zieht es einen dieses Mal hin?

Ausflüge machen zu Corona-Zeiten nur halb so viel Spaß. Wegen der Pandemie sind die Gasthöfe geschlossen, Einkehren geht nicht. Oder doch? Schließlich haben sich nicht wenige Gastronomen einiges einfallen lassen. Um im Geschäft zu bleiben, offerieren sie Bratensemmel-to-go, Saiblingsemmel-to-go oder gar Germknödel-to-go. Das Zum-Mitnehmen ist der große Trend, so lange das ganz große Schlemmen und das In-die-große-weite-Welt-Schweifen noch nicht möglich sind.

Weil es sich an den bekannten Ausflugs-Hotspots an den Wochenenden wieder bedenklich ballen dürfte, haben wir unter dem Motto "Mit Abstand am besten" 16 Tipps zusammengetragen, wo es sich in und rund um München noch befreit Durchatmen lässt und wo freundliche Gastronomen warten, die sich in diesen Tagen über Kundschaft ganz besonders freuen. Über Endmoränen geht es in märchenhafte Wälder, zu opulentem Spätbarock oder einem Büffel namens Donald, der seinen Namen trägt, weil seinen Kopf eine blonde Tolle schmückt. Ja, auch kindgerechte Ausflüge können politisch sein...

DER TAG IN MÜNCHEN

Oberbürgermeister fordert Normalbetrieb an Grundschulen Wenn die Corona-Zahlen so niedrig bleiben, schließt Dieter Reiter eine Rückkehr zum Präsenzunterricht mit Maskenpflicht nicht aus. Auch hält er es für denkbar, dass sich wieder zwei Haushalte treffen dürfen.

Verräterische Schmauchspuren Hat ein Angeklagter seine Ehefrau getötet oder hat sie Suizid begangen? Um diese Frage zu klären, nutzt das Gericht eine mit Mehl gefüllte Waffe.

Jeder dritte Verkehrstote ist ein Radler Obwohl im Corona-Jahr 2020 die Zahl der Unfälle deutlich zurückgegangen ist, starben nicht weniger Menschen auf Münchens Straßen als 2019 - und es gab mehr Kollisionen mit Radfahrern.

