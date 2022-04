So idyllisch die Weide bei Beuerberg auch wirkt: Was beim Rind hinten rauskommt, ist eine Sauerei fürs Klima.

Von Lea Kramer

Ich gebe es zu, mir schmeckt Fleisch. Ich mag selbst Gerichte, die viele meiner Freunde nicht mal riechen wollen: Kutteln, Blutwurst oder Wildschweinragout, zum Beispiel. Das ist eher ungewöhnlich. Obwohl jeder Deutsche durchschnittlich 55 Kilogramm Fleisch im Jahr isst, kommen hierzulande Innereien oder Wild eher selten auf den Tisch. Schweinefleisch und Hühnchen wird in Deutschland am meisten gegessen. 20 Kilogramm an Geflügelfleisch war der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch im vergangenen Jahr.

Das wirkt sich auch auf das Klima aus, denn die Ernährung macht dem Umweltbundesamt zufolge 15 Prozent des ökologischen Fußabdrucks der deutschen Bevölkerung aus. Tierische Lebensmittel haben daran einen großen Anteil, da sie in der Haltung viele Ressourcen verbrauchen und bei ihrer Aufzucht eine Menge Treibhausgase entstehen. In der Nutztierhaltung ist die artgerechte und ökologische Landwirtschaft noch immer eine Nische. Bei Ziegen wurden dem Bundesamt für Statistik zufolge 2020 mehr als 33 Prozent ökologisch gehalten, bei Schafen mehr als 13 Prozent und bei Schweinen nur knapp ein Prozent.

Wer als Fleischessender das Klima schützen will, hat es also gar nicht so leicht. Zumal die Haltungsfrage nicht die Einzige ist, die Konsumenten klären müssen, bevor mehr Nachhaltigkeit in die Pfanne kommt. Wie stark ein Lebensmittel das Klima tatsächlich belastet, hat nämlich mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun. In meiner Recherche habe ich versucht herauszufinden, was jeder Münchner und jede Münchnerin tun kann, um sich klimaschonend zu ernähren (SZ Plus).

Am Ende musste ich an einen Satz aus der Laufszene denken, in der häufig über gesunde Ernährung debattiert wird: "Iss wie deine Großeltern." Bei mir hieße das: ein Mal pro Woche Fleisch, Kohl, Karotten und Kartoffeln aus dem Garten - und ziemlich viel Suppe.

Ich finde, das wären selbst am Ende der Fastenzeit gar keine so schlechten Aussichten für die Zukunft.

