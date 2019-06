3. Juni 2019, 17:35 Uhr München heute Neue Idee für Isar-Flussbad / Überall Baustellen

Von Laura Kaufmann

wenn Sie in den vergangenen Tagen durch die Innenstadt spaziert oder gefahren sind, ist Ihnen mit Sicherheit eines aufgefallen: Momentan wird in einer Weise gebaut, gebohrt und gehämmert, dass es durchaus lästig ist, wenn man sich einigermaßen zielgerichtet durch die Stadt bewegen möchte.

Vom ästhetischen Gesichtspunkt einmal ganz abgesehen. Schön anzuschauen ist eine Baustelle eben in den seltensten Fällen. Der Königsplatz ist nurmehr in eine Richtung präsentabel, die Eisbachsurfer sind von einem Bauzaun verdeckt, am Stachus hat sich ein ehemaliges Fünf-Sterne-Haus in eine hässliche Ruine verwandelt, und der Marienhof, nun ja, reden wir nicht darüber.

Nun sind Baustellen ein notwendiges Übel. Und der Münchner weiß ja, wie seine Stadt eigentlich auszuschauen hat. Aber jetzt ist wieder Sommer, beste Reisezeit. Was macht das mit den Touristen? Die haben etwas von prachtvollen Bauten gelesen, nicht aber von Kränen, die sich in jedes Fotomotiv schwenken, oder von einem Glockenspiel, das von Presslufthammerlärm unterlegt ist. Vergangenes Jahr waren es immerhin 8,7 Millionen Menschen aus In- und Ausland, die sich München anschauen wollten, Tendenz steigend.

Es ist nicht alles vorzeigbar, was sie derzeit in der Stadt erwartet. Oder eben nicht erwartet. Wer Monets Seerosen in der Neuen Pinakothek bewundern wollte, hat leider Pech gehabt, und die antiken Skulpturen der Glyptothek müssen ebenfalls ein andermal besucht werden. Immerhin hat die Stadt gerade herrliches Wetter zu bieten. Und was sonst, wenn nicht die Biergärten, stehen ganz weit oben auf der To-Do-Liste eines jeden München-Besuchers. Über den Wegfall des ein oder anderen Sehenswerten tröstet eine kühle Radlermass sicherlich hinweg.

DER TAG IN MÜNCHEN

Flussbad: Schwimmende Badeflöße für die Isar Statt eines teuren Flussbads könnte es auch zwei dreieckige Plattformen zum Sonnen geben. Der Entwurf geht nun erstmal an den Stadtrat. Zum Artikel

Ramersdorf: Passanten finden Schwerverletzten neben Parkbank Der 43-Jährige berichtet von vier Männern, die ihn erst nach Zigaretten gefragt und dann angegriffen haben. Zum Artikel

Amtsgericht: 20-Jähriger wegen falschem Notruf vor Gericht Seine Geschichte dazu glaubte ihm die Richterin nicht. Der junge Mann muss nun gemeinnützige Arbeit leisten. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Les garcons sauvages - The Wild Boys | 04.06. Werkstattkino "The Wild Boys" ist ein berauschender und surrealer Abenteuerfilm, wie es nur wenige gibt. Die legendäre französische Filmzeitschrift "Cahier du Cinema" kürte ihn zum besten Film des Jahres 2018.

Max Goldt | 04.06. Kammerspiele Bei dem eloquenten Autor und Komiker geht es vor allem um die Sprache - um ihre Abenteuer zwischen Phrase und Authentizität, zwischen Mediengerede, Slang und hohem Ton.

Body Check | 04.06. Lenbachhaus Mit Martin Kippenberger und Maria Lassnig gelingt dem Kurator Veit Loers eine ungewöhnliche Begegnung voll Assoziationen der menschlichen Misere.

