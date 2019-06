2. Juni 2019, 17:41 Uhr München heute Mann vermietet seine Sozialwohnung teuer weiter / Gemeinsames Fastenbrechen

Von Sara Maria Behbehani

Der Sommer hat sich über die Stadt gelegt. Das riecht man in der Bahn, das sieht man an der Isar, und das erkennt man auch daran, dass jedes Wochenende ein anderes Viertel zu einem großen Flohmarkt umgebaut wird. Die Menschen tragen aus ihren Kellern, was sie nicht mehr brauchen. Zwei Büstenhalter und ein altes Kofferradio zum Beispiel, einen Pürierstab und die Bernsteinkette der Schwiegermutter.

Die Hinterhofflohmärkte sind in vielen Vierteln zu einem festen Termin im Kalender geworden, der zum Jahr gehört wie Halloween oder das Straßenfest. Es geht dabei allerdings nur vordergründig um den Verkauf von altem Tand, sondern vor allem darum, sich anzusehen, wie die Nachbarn denn so wohnen. Während der Flohmärkte öffnen sich Tore, die sonst verschlossen bleiben, zu grünen Höfen mit hohen Tannen. Zu Höfen, denen man ansieht, dass die Bewohner oft zusammensitzen oder auch das Gegenteil. In manchen Innenhöfen fühlt man sich wie an einem Morgen in der U6, und irgendjemand in der Schlange vor einem wird dann immer sagen: "Eigentlich wollte ich sowieso nur den Hof sehen."

Dabei bemühen sich die Bewohner, einen so lange wie möglich an ihren Tapeziertischen zu halten, verkaufen wie bei einem Marathon kleine Wasserflaschen an die von der Sightseeing-Tour ermüdeten Gäste. Die findigen Händler unter ihnen geben noch dazu Bier und Wein aus, damit man sich das mit dem Pürierstab nach dem zweiten oder dritten Getränk vielleicht doch noch einmal überlegt. Man erfährt in den Hinterhöfen so viel voneinander, wie sonst an keinem anderen Tag im Jahr, wie sonst vielleicht nur nach dem vierten Getränk. Jeder Gegenstand erzählt von einem Leben, vom Vergangenen und von Träumen. Das Buch zum Halten von Geckos. Das Buch mit den Tipps für eine Million in sieben Jahren. Auch die Bernsteinkette und selbst der Pürierstab. Manchmal tönt Musik aus Lautsprechern, manchmal beginnen die Menschen zu tanzen, und spätestens dann fragt man sich, ob Hinterhöfe nicht immer geöffnet sein sollten.

Wohnungslos: Den Boden unter den Füßen verloren Wegen eines Hundes verliert Jessy W. ihre Wohnung - ihr erstes Zuhause nach einem Leben in Heimen und Notunterkünften. Ein Platz im Clearinghaus könnte sie auffangen, doch das Sozialreferat lehnt ab. Zum Artikel

Sozialwohnung teuer weitervermietet "Unverständlich" und "skandalös" nannte die Richterin das Verhalten des Beklagten. Dieser vermietete seine Sozialwohnung ohne Erlaubnis für teures Geld an sogenannte Medizin-Touristen weiter. Zum Artikel

Bewährungsstrafe für Angeklagten, der im Suff auf Opfer eintrat Der Angeklagte schmiss eine Bierflasche von einer Isarbrücke und verfehlte nur knapp einen Mann. Als dieser auf die Brücke kletterte, wurde er zu Boden geworfen und getreten. Zum Artikel

Corviale - Leben mit der Utopie | 03.06. MaximiliansForum "Prinzip Hoffnung" ist eine Projekt-Reihe, die der Kunstraum MaximiliansForum mit dem Architekten Benedict Esche angestoßen hat. In dieser Edition mit Veronika Veit und Jens Franke ist das zentrale Prinzip die "Lücke".

Rocketman | 03.06. Arri Kino Ausgefallene Sonnenbrillen, grell glitzernde Kostüme und eine ikonische Stimme, begleitet vom Klavier - Sir Elton John ist eine lebende Legende. "Rocketman" ist der erste Film über das wechselhafte Leben und die Karriere des Briten.

Da, wo ich bin | 03.06. Literaturhaus In der Schreibwerkstatt für Gymnasien waren die Schüler aufgefordert, genau die Geschichten zu finden, die erzählt werden müssen. Nun werden die Texte von zwölf ausgewählten Schülern auf großer Bühne vorgetragen.

