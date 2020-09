"Kultur in der Corona-Krise: Abgesang oder Neustart?" unter diese Frage stellt Wolfgang Heubisch, der Vizepräsident des Landtags (FDP) und ehemalige Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine Diskussion, in der er mit Vertretern der Bayerischen Kulturszene spricht. Zu Gast sind: Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele, Carola Kupfer, die Präsidentin des Bayerischen Landesverbands der Kultur- und Kreativwirtschaft, Hans-Jürgen Drescher, der Präsident der Theaterakademie August Everding, und Anna Kleeblatt vom Verband der Münchener Kulturveranstalter. Heubisch hat in der Vergangenheit oft auf die existenzbedrohenden Auswirkungen der Pandemie auf Kulturschaffende hingewiesen. Die Debatte wird digital übertragen, am Donnerstag, 17. September, 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldung geht via veranstaltungen@fdpltby.de.