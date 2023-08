Von Julian Raff

Die Auswüchse des Münchner Immobilienmarkts zeigen sich im vornehmen Herzogpark gerade wie unter einem Brennglas: An der Mauerkircherstraße 17 und 19 werden familientaugliche Wohnungen zimmerweise an Studenten vermietet - und das zu Mondpreisen. Alteingesessene Mieter bekommen die Kündigung. Und in einer Zeit, in der die Stadtgesellschaft um jede öffentliche Grünfläche kämpft, soll ein baumbestandener privater Innenhof versiegelt werden. Das wiederum würde einen Präzedenzfall für weitere Nachverdichtung schaffen.