Vor 50 Jahren lernen sich zwei kleine Jungen im Deutschen Herzzentrum kennen. Sie sind schwer krank und werden geheilt. Aus der Geborgenheit, die sich beide damals in ihrem Gitterbett geben, wird Freundschaft. Und die hält bis heute.

Dieser gelbe Teddybär. Mit weißen Plüschpfoten und großen braunen Augen. Er liegt kopfüber in den Armen eines Jungen mit ebenso großen Augen: Hauke. Der vierjährige Junge mit seinem hellbraunen Haaren strahlt. Obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Denn er ist schwer herzkrank. Er sitzt in einem großen Gitterbett auf der Kinderstation im Deutschen Herzzentrum München. Neben ihm ein kleinerer Junge im hellen Schlafanzug: Carsten. Er ist zweieinhalb Jahre, ebenfalls herzkrank und Haukes bester Freund.