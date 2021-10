Von Philipp Crone

Und trotzdem geht er jede Woche in die Berge. Hermann Huber ist gerade 91 Jahre alt geworden, die Blumen stehen noch auf dem Esstisch. Huber hat als junger Bergsteiger Momente überlebt, in denen er einfach Glück hatte. Huber, einer der bekanntesten Münchner Extremkletterer seiner Zeit, hat aber auch viele Freunde verloren. 18 Partner von mehr als hundert Seilschaften sind im Laufe der Jahrzehnte in den Bergen ums Leben gekommen. Trotzdem steigt er immer wieder in sein Auto, fährt in die Berge, macht seine Touren, bis zu 400 Höhenmeter.