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Residenzwoche MünchenMonströse Messe im Herkulessaal

Lesezeit: 2 Min.

Mit der „Missa Salisburgensis“ im Herkulessaal absolvierte der Chor ein gewaltiges Barockmusikstück.
Mit der „Missa Salisburgensis“ im Herkulessaal absolvierte der Chor ein gewaltiges Barockmusikstück.
Foto: Augsburger Domsingknaben / Paul Nägele

53 Einzelstimmen, acht Ensembles: Zum Abschluss der Residenzwoche in München ist die gewaltige „Missa Salisburgensis“ zu hören – eine Herkulesaufgabe.

Kritik von Michael Stallknecht

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Da sage nochmal einer, in München interessiere man sich nicht für Musik, die vor der Romantik komponiert wurde: Zum Abschlusskonzert der Residenzwoche ist der Herkulessaal ausverkauft, für ein Werk von 1682, komponiert für den Salzburger Dom von Heinrich Ignaz Franz Biber. Höchstwahrscheinlich, wie hinzuzufügen wäre, nachdem sich die Partitur nur anonym in die Gegenwart gerettet hat. In jedem Fall gehört die „Missa Salisburgensis“ zu den prächtigsten Zeugnissen einer an Prachtliebe nicht armen Epoche: 53 Einzelstimmen organisieren sich hier in insgesamt acht Ensembles, zu denen zwei jeweils achtstimmige Vokalchöre gehören.

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