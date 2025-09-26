Es ist nicht leicht, die Werkbiografie einer Komponistin in drei Stücken zusammenzufassen. Vor allem, wenn es sich um eine Komponistin wie Younghi Pagh-Paan handelt. Die Südkoreanerin, die seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, verbindet in ihrem Schaffen Antike und Katholizismus, Geschichte und Spiritualität - und nutzt dazu die unendlichen Möglichkeiten kreativer Instrumentierung. Doch der BR und seine Neue Musik-Reihe „musica viva“ haben es versucht: Das Eröffnungskonzert der musica viva-Saison unternimmt zu Ehren von Younghi Pagh-Paan, die in diesem Jahr achtzig Jahre alt wird, eine kleine, intensive Werkschau.

Mit „Sori“ begann ihre internationale Karriere. Das Busan Philharmonic Orchestra, zu Gast aus der zweitgrößten Stadt Südkoreas, lässt erahnen, welchen Eindruck das Werk bei seiner Donaueschinger Uraufführung machte. Dunkles Rumoren setzt eine Klangspirale in Gang, deren Sog man sich kaum entziehen kann. Immer wieder machen sich Energie-Überschüsse als massige Orchesterakkorde hörbar, durchsetzt von den Akzenten des ausdifferenzierten Schlagwerks – 32 Instrumente braucht es, darunter eine koreanische Tempelglocke.

Dennoch ist es kein Lärm, der den Herkulessaal füllt. Dirigent Seokwon Wong geht es darum, die hochexpressiven Schichten der Partitur zu ergründen. Es ist kein Zufall, dass in „Sori“ die Streicher ihre Töne in klagenden Glissandi verbiegen. Denn das Stück ist auch Pagh-Paans Auseinandersetzung mit dem Gwangju-Aufstand, der in einem Massaker der koreanischen Militärdiktatur an den zumal studentischen Demonstrierenden endete: ein Klang gewordenes Trauma.

Dem entgegen steht das kurze „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“. Der Titel, dem Johannes-Evangelium entnommen, verweist auf den Schmerz des Verlassenseins und die Ratlosigkeit, die aus Trauer entstehen kann. Das Orchester verfolgt diese Gefühle in sorgfältig geschichteten, schimmernden Strukturen. Das nach innen gerichtete Stück repräsentiert das Spätwerk Pagh-Paans, an dessen Schwelle auch „Der Glanz des Lichts“ von 2012 steht.

Das Programm weist es als Doppelkonzert aus, aber mit klassischem Konzertieren hat das wenig zu tun, was die eminenten Solisten Byol Kang auf der Geige und Nils Mönkemeyer auf der Bratsche tun. Eher begeben sich die beiden auf eine Klang-Erkundung, gehen gemeinsam den Tönen nach. Was unterscheidet einen Triller von einem ausgedehnten Vibrato? Diese Fragen stellen sich hier. Das Ergebnis ist konzentrierte Musik zwischen Zerbrechlichkeit und konkretestem Ausdruck – den Polen, zwischen denen sich Pagh-Paans Werke bewegen. Dafür gibt es respektvollen Applaus, den Kang und Mönkemeyer mit einer Kinderkomposition von Jean Sibelius beantworten, „Wassertropfen“.

Damit schlagen die beiden den Bogen zur zweiten Hälfte des Konzerts. Da beweist das koreanische Orchester nochmals seinen Farbenreichtum in Olivier Messiaens „L’Ascension“ und seine klangschöne Disziplin in Sibelius’ Siebter. Beifall für einen herausfordernden, aber packenden Konzertabend.