Gülden ist der Herbst. Nicht. Im Grunde könnte der Text hiermit schon zu Ende sein, denn arg viel mehr gibt es wahrlich nicht zu sagen über den diesjährigen Herbst. War Oktober nicht mal der Monat mit dem warmen Licht, den sanft segelnden Blättern und den kiloweise saftigen Birnen, die gegen jede Erwartung vom alten Baum im Garten zu ernten waren? Aber der hat diesmal offenbar ein Schlafjahr eingelegt, gerade mal zwei mickrige Früchtchen hat er produziert, als wäre er wegen irgendwas beleidigt. Und draußen radelt man in diesem Oktober durch irgendwas zwischen Nebel und Regen, das alles, was an eine Frisur erinnerte, sofort zunichtemacht.