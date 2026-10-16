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Oktober-WetterWarum Sonne im Herbst so wichtig für die Psyche ist

Im fortgeschrittenen Oktober gibt es nicht mehr viele Tage, in denen sich so schön in der Sonne sitzen lässt.
Im fortgeschrittenen Oktober gibt es nicht mehr viele Tage, in denen sich so schön in der Sonne sitzen lässt.
Foto: Johannes Simon

Jetzt Sonne zu tanken, ist nicht nur gut gegen den Herbstblues. Die Gelegenheiten dazu dürften seltener werden.

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Die Nächte sind schon kühl. Es naht die Zeit, in der Pullover, die Couch und viel Tee Hochkonjunktur haben. Und weil die dunklen Monate unweigerlich kommen, zählt gefühlt jeder Sonnenstrahl. Zum Glück sind draußen vor dem Café Tambosi am Odeonsplatz auch keine Sonnenschirme aufgespannt – man kann die Wärme also genießen, bei einem Cappuccino in den so blauen Himmel starren, an viel Schönes denken und das Glück einfangen.

Klingt jetzt sehr lyrisch, stimmt aber, denn die Sonne tut der Psyche erwiesenermaßen gut. Ihr Licht hilft, dass im Körper verstärkt das Wohlfühl-Hormon Serotonin ausgeschüttet wird. Das verleiht uns Kraft und ist ein wahrer Stimmungsaufheller. Ein weiteres Hormon kommt dazu: Dopamin. Es sendet über das Gehirn Signale an unsere Nervenzellen. Es motiviert, stärkt die Konzentration. Außerdem fördert es die Produktion von Vitamin D, das unser Immunsystem stärkt.

Alles in allem also schon eine ordentliche Portion Glück, ein starker Gesundheitsbooster, wenn man so will. Jetzt Sonne tanken ist herrlich. Ist gut für den Körper, aber vor allem gut gegen den Herbstblues.

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