Hier noch ein Nachbarschaftstreff, da noch ein Begegnungszentrum für alte Menschen, dort ein neues Beratungszentrum für Väter: So lief das in den vergangenen Jahren in München. Die Stadt knüpfte das soziale Netz nach und nach immer dichter. Es war genug Geld da. Das hat sich drastisch geändert. Das Geld ist inzwischen auch in München knapp, die Stadt muss sparen. In allen Bereichen, auch im Sozialen. Dort tun die Einschnitte besonders weh, weil es an den Kern dessen geht, was das Münchner Selbstverständnis ausmacht. Ans Herz der Stadt.