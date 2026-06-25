Der frühere Bürgermeister Hep Monatzeder von den Grünen soll der nächste Ehrenbürger der Stadt München werden. Der Stadtrat wird sich am Mittwoch in nicht öffentlicher Sitzung auf Antrag der Fraktion Grüne/Rosa Liste/Volt mit diesem Vorschlag befassen. Eine Zustimmung darf als sicher gelten.

Monatzeder diente der Stadt von 1996 bis 2014 als Dritter Bürgermeister in der rot-grünen Koalition des damaligen Oberbürgermeisters Christian Ude (SPD). Wegen seiner „herausragenden Verdienste“ in diesen 18 Jahren soll er nun ausgezeichnet werden, heißt es in der Beschlussvorlage.

Seine Parteifreunde schlugen ihn bereits im September 2025 als Ehrenbürger vor, weshalb neben der Rosa Liste auch die mittlerweile nicht mehr zur Fraktion gehörende Partei Volt zu den Antragstellern gehört. Insbesondere werden seine „bedeutenden Impulse“ für München als Begründung angeführt, zum Beispiel sein Einsatz für „die Renaturierung der Isar und die Förderung des Radverkehrs“.

Die Isar renaturiert und zu einem zentralen Anlaufpunkt der Münchner gemacht zu haben, das sei „ein Vorzeigeprojekt und eine Pionierleistung“, erklärte auch das Referat für Klima- und Umweltschutz in einer Stellungnahme. Diese sei nicht nur regional, sondern auch international beachtet worden. Auch das erste Münchner Windrad vor den Toren der Stadt in Fröttmaning wird Monatzeder zu einem guten Teil zugerechnet.

In der Vorlage für den kommenden Mittwoch wird zudem gewürdigt, dass Monatzeder Themen wie „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ und „kommunale Entwicklungszusammenarbeit“ in der Stadtverwaltung verankert habe. Als Beispiel für seine Verdienste wird genannt, dass der damalige Dritte Bürgermeister bis 2002 den „Runden Tisch für Lesben und Schwule“ geleitet habe. Dazu habe er entschieden dazu beigetragen, dass München und Harare eine Städtepartnerschaft eingingen, würdigt das dafür zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft sein Wirken. Diese Verbindung wird heuer 30 Jahre bestehen.

2023 bekam Hep Monatzeder (Grüne) von Ministerpräsident Markus Söder (CSU/rechts) den Bayerischen Verdienstorden verliehen. Robert Haas

Der Grünen-Politiker, der im Herbst 75 Jahre alt wird, studierte Sozialpädagogik und trat 1986 in die Partei ein. Vier Jahre später zog er erstmals in den Münchner Stadtrat ein. 1996 wählten ihn seine Kollegen dort zum Dritten Bürgermeister. Von 2014 bis 2018 gehörte er dem Gremium als normales Mitglied an, ehe er nach langer kommunalpolitischer Karriere 2018 für die Grünen in den bayerischen Landtag gewählt wurde. Nach einer Legislaturperiode im Maximilianeum zog sich Monatzeder aus der Politik zurück.

Zuletzt hatte der Stadtrat am 26. November 2025 den Beschluss gefasst, den Physiker Harald Lesch auszuzeichnen. Er war der 68. Ehrenbürger, den München in den etwa 200 Jahren ernannt hat, seit es diese Form der Anerkennung gibt. Hep Monatzeder soll nun der 69. werden.

Er füge „sich mit seinen Verdiensten als ehemaliger Bürgermeister sehr gut“ in den Kreis der Münchner Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger ein, ist in der Beschlussvorlage zu lesen. Als „Vergleichsfälle“ werden die früheren SPD-Bürgermeisterinnen Gertraud Burkert und Christine Strobl genannt, die ebenfalls Ehrenbürgerinnen der Stadt sind.