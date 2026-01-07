Würde jemand die Bestände des Münchner Stadtarchivs, all die Urkunden, Ratsprotokolle, Amtsbücher, Karten, Pläne und die vielen anderen historischen Dokumente in eine Reihe stellen, käme er damit locker von München bis zum Starnberger See. Die älteste Stadtkammerrechnung, aus dem Jahr 1318 stammend, lagert ebenso in den Schränken des Archivs wie das älteste Steuerbuch von 1368 oder das sogenannte Rudolfinum aus dem Jahr 1294, das als erste Münchner Stadtverfassung gilt; und was die weniger spektakulären Archivalien betrifft, etwa die Fotos, geht ihre Zahl in die Millionen. Wenn von der historischen Schatzkammer in der Winzererstraße die Rede ist, fällt über kurz oder lang die Bemerkung, das Archiv sei das „Gedächtnis der Stadt“. Gewiss, dies ist ein treffendes Bild, und doch wäre dieses Gedächtnis nur eine Ansammlung brachliegender Erinnerungsstücke, gäbe es nicht Menschen, die es zum Sprechen brächten. In der Regel sind es Historikerinnen und Historiker, die in den alten Papieren wühlen, die Handschriften entziffern, Zahlenkolonnen deuten, um daraus ein Bild der Vergangenheit zu erstellen.

Einer der fleißigsten, produktivsten, ja erstaunlichsten Quellenforscher Münchens ist Helmuth Stahleder. Blickt man auf seine, im heimischen Bücherregal akkurat geordneten wissenschaftlichen Werke – rund sechzig teils sehr umfangreiche Publikationen mögen es sein –, drängt sich der Eindruck auf, der Mann habe sein gesamtes Dasein im künstlichen Licht staubiger Magazine verbracht. Doch nein, ganz so ist es nicht. Wer den niederbayerisch intonierten Erzählungen Stahleders zuhört, kommt allmählich zur Einsicht, dass dieser Wühlarbeiter in der Münchner Gedächtniskammer zumindest partiell ein Leben im natürlichen Licht des Tages geführt hat und noch immer führt.

An einem trüben Novembertag sitzt Stahleder auf dem geblümten Sofa in seiner Wohnung im Stadtteil Gern, ein freundlicher weißhaariger Herr, der offensichtlich Freude daran hat, aus seinem Leben zu berichten. Die Altbauwohnung liegt direkt unterm Dach, hohe Räume, viel Holz, die Zimmer atmen den Geist einer Gelehrtenstube alter Schule. Seit knapp fünfzig Jahren wohnt Stahleder hier zur Miete. Nahe dem Sofa steht ein Kachelofen, dessen pures Vorhandensein Behaglichkeit ausstrahlt. Man kann sich gut vorstellen, wie der Bewohner an winterlichen Abenden, gelehnt an die warmen Kacheln, in alten Papieren blättert. Ist das so? Von wegen. „Den hab’ ich noch kein einziges Mal angezündet“, sagt Stahleder. Seit fünf Jahrzehnten ist dieser Ofen kalt.

Gefragt, wo seine Wurzeln sind, lacht er auf und antwortet mit dezent anklingendem Stolz: „I bin aus Niederbayern.“ Im Kriegsjahr 1940 ist er in Landshut, wo die Eltern vorübergehend wohnten, auf die Welt gekommen. Ursprünglich lebte die Familie auf dem Dorf, in Obergangkofen in der Nähe von Landshut, wohin sie nach dem Intermezzo in der Stadt auch wieder zurückkehrte. Der Vater war Schneider von Beruf, der Großvater auch, und in der Nachbarschaft gab es noch zwei Schneider – zu viel für eine kleine Ortschaft. Da traf es sich gut, dass der Papa für eine Münchner Firma regelmäßig „Hosen für Buam bis zum Erwachsenenalter“ schneidern konnte. Einmal pro Woche ist er dann, bepackt mit Koffern und Paketen voller Hosen, mit dem Zug nach München gefahren, wo er die fertige Ware ablieferte und mit neuen Stoffen heimfuhr. Kurz nach Helmuths Geburt musste der Vater in den Krieg, erst nach Frankreich, dann auf die Kanalinseln, wo er in englische Gefangenschaft geriet. Erst 1948 kam er heim, da sah der achtjährige Helmuth den Vater bewusst zum ersten Mal.

Kindheit auf dem Dorf: War das eine schöne Zeit? „Ja, eigentlich schon“, sagt Stahleder nach einer kurzen Denkpause. „Was ma eigentlich erst später merkt. In der Zeit, wo’s is: Mei, des is hoid a so gwen. Mia hamm ned Hunger glitten, a Obstgartn war do, d’Muada hod a paar Hehna ghabt und a mol a paar Gäns, und bei de Bauern hod ma jedn Tag a Milch kriagt.“ Inmitten der Bauernkinder saß er in der Dorfschule, später ging er, ebenso wie sein zehn Jahre älterer Bruder Erich, aufs humanistische Gymnasium in Landshut, wofür er eine tägliche Radtour in Kauf nehmen musste. Diese war umso mühsamer, als er die höhere Schule zunächst gar nicht besuchen wollte. Der Bruder hatte ihn überredet, was anfangs wie eine Fehlentscheidung aussah: „In de unteren Klassen bin i scho abgsackt, und des is natürli ned guad für des eigene Ego. Bei jeda Schulaufgab muass ma zittern: Hob i an Viera no dawischt oder werd’s wieda a Fünfa. So hab i mi bis zum Abitur durchgwurschtelt.“

Was aber sollte danach kommen? Studium? „Da war eigentlich die Frage: Was sonst?“ Eine Spur hatte schon mal sein Bruder Erich gelegt. Dieser war mittlerweile Archivinspektor am Staatsarchiv Würzburg und studierte nebenher mittelalterliche Geschichte an der dortigen Universität. Etwas in dieser Richtung schwebte Helmuth Stahleder auch vor. Finanziell ausgestattet mit dem Entlassungsgeld, das er für den zweijährigen freiwilligen Dienst bei der Bundeswehr erhalten hatte, begann er nun ebenfalls zu studieren. In München. Unterschlupf fand er in Bogenhausen in einer „fast schlossartigen“ Villa, wo er sich für 60 Mark Miete im Monat ein Zimmer mit einem ehemaligen Klassenkameraden teilte. Als Studienfächer hatte er sich Germanistik und Geschichte ausgesucht, wobei er die Germanistik anfangs favorisierte. Das änderte sich, als er im dritten oder vierten Semester in einem Seminar des berühmten Historikers Karl Bosl saß. „Der hat komischerweise an Affn a mir gfressn ghabt.“ Stahleder hat die professorale Begeisterung insofern befeuert, als er schon bald mit herausragenden Arbeiten glänzte. „Und so bin i bei der Geschichte hänga bliebn.“

Stahleder pflegt die in akademischen Kreisen eher seltene Eigenart, im Modus des Understatements über seine Wissenschaft und die eigenen Leistungen zu sprechen. Fragt man, was ihn am Fach Geschichte so fasziniert hat, antwortet er mit einem langgezogenen „Mei“. Nach einigem Zögern folgt daraufhin: „Es war einfach interessant.“ Und dann fährt er laut lachend fort: „Und i hob ziemlich vui Sitzfleisch.“ Dies brauche man auch als Historiker, jedenfalls wenn man sein Fach so versteht, wie es Stahleder tut. Einfach nur die veröffentlichte Literatur auszuwerten, um aus zehn Arbeiten eine elfte zu machen, ist seine Sache nicht. Ihn zieht es zu den Originalquellen. Dort liegt vielleicht etwas verborgen, was andere noch nicht gesehen haben. Schon als Student folgte er diesem Impuls. Vorlesungen schenkte er sich bald, zumal er die fatale Neigung hatte, dabei einzuschlafen. „I bin liaba in der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek oder im Hauptstaatsarchiv gsessn und hab da Sachen ausgrabn.“ In den Originaldokumenten stöberte er auch, als er eine Seminararbeit über mittelalterliche Weistümer – das sind Regelwerke, die festlegen, wozu Untertanen gegenüber ihrem Grundherrn verpflichtet sind, respektive was sie tun dürfen und was nicht – zu schreiben hatte. Professor Bosl war begeistert über die Arbeit seines jungen Studenten und jauchzte: „Das ist gut, das drucken wir!“ Tatsächlich erschien Stahleders Weistümer-Schrift in der Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte.

Nach der Promotion war er erst einmal arbeitslos. Immerhin, eine – wenn auch nicht üppig sprudelnde – Einkommensquelle waren Beiträge für den Historischen Atlas von Bayern. Eine dauerhafte Lebensgrundlage waren derlei temporäre Projekte allerdings nicht. Etwas Solideres musste er, und das war dann eine Stelle im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart-Untertürkheim. Eigentlich hatte er nicht die geringste Lust dazu, schon weil Automobile für ihn wie Wesen aus einer anderen Welt waren. „An Führerschein hab i damals zwar scho ghabt, aber seitdem bin i nimma Auto gfahrn, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, des is nix für mi.“ Aber: „Es helft nix. I brauch an Brotberuf.“ So übernahm er eher missmutig die Aufgabe, für die Presseabteilung von Daimler-Benz ein Archiv aufzubauen. Im Wesentlichen beschränkte sich die Arbeit darauf, Zeitungsartikel auszuschneiden und zu archivieren – nicht gerade eine anspruchsvolle Tätigkeit für einen promovierten Historiker. Stahleder hielt das nicht lange aus und war gottfroh, als ihm das Hauptstaatsarchiv Stuttgart eine Stelle anbot. Für diese musste er aber noch die Archivschule Marburg absolvieren. Eines Tages lernte er den stellvertretenden Leiter des Stadtarchivs Münchens kennen, und der fragte Stahleder verwundert, warum er als Urbayer in Baden-Württemberg aktiv sei. „Sie san guad“, antwortete Stahleder, „in Bayern gibt’s ja koa freie Stelle“. Da sagte der Mann aus München: „Ich wüsste schon ein Archiv, das jemanden sucht: wir, das Stadtarchiv München.“

Das Münchner Stadtarchiv (Architekt: Hans Grässel) in der Winzererstraße 68. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Stahleder überlegte nicht lang. Sagte zu. Jetzt war er Archivrat in München. Als solcher musste er „alles machen“: Behörden besuchen, deren alte Akten sichten, auswählen, was aufgehoben werden soll, Verzeichnisse anfertigen und vieles mehr. Zudem galt es, Anfragen von Bürgern oder Institutionen zu beantworten. „Da schreibt zum Beispiel ein Mann aus Holland ans Stadtarchiv, weil er wissen will, warum es in München einen Ortsteil gibt, der Riem heißt. Er heißt nämlich auch Riem mit Familiennamen.“ Dem Herrn sollte geholfen werden, Stahleder machte sich an die Arbeit. Woher kommt der Name? Wann ist er zum ersten Mal belegt? Was bedeutet er? Der Name habe ursprünglich „Riema“ gelautet, schreibt die Stadt München, und soll auf die Bedeutung „Gürtel“ hinweisen. Derlei Fragen zu beantworten, gehörte für Stahleder nun zur täglichen Routine.

In dieser hätte er es sich gemütlich machen können, doch das wäre ihm so wesensfremd wie das Autofahren. Er bekam ja viele derartige Anfragen auf den Tisch, da könnte man, dachte er, doch was draus machen. Die jeweiligen Antworten hatte er aufgehoben, und mit der Zeit kam so viel Material über die Münchner Ortsnamen zusammen, dass es für ein Buch reichte. So entstand „Von Allach bis Zamilapark“, ein Nachschlagewerk, in dem die „Namen und historischen Grunddaten zur Geschichte Münchens und seiner eingemeindeten Vororte“ verzeichnet sind. Mindestens ebenso nützlich und längst ein Standardwerk ist Stahleders Buch „Haus- und Straßennamen der Münchner Altstadt“, für das er Kammerrechnungen, Steuerbücher, Gerichtsurkunden und die Grundbücher bis zurück ins 14. Jahrhundert ausgewertet hat. Wer darin blättert, erfährt eine Unmenge an Wissenswertem über die Namen der Münchner Stadttore, Türme, Bäche, Brücken und Brunnen, über die Straßen- und Hausnamen, die wiederum manches erzählen über die mittelalterliche Stadt, ihre Wirtshäuser, Brauereien, Bäder und Mühlen.

Im Jahr 1829 ermunterte König Ludwig I. die bayerischen Städte und Gemeinden, fortlaufende Chroniken anzulegen. Vereinzelt hatten im Mittelalter Chronisten ein städtisches Tagebuch geführt, nicht jedoch in München. Erst 1845 leistete sich die Stadt einen Chronisten, die Wahl fiel auf den Bibliothekar Ulrich von Destouches. Seine Aufgabe war, alles was Nennenswertes in der Stadt passierte, in Jahrbüchern festzuhalten. Destouches wagte aber auch einen Blick zurück. Er legte Chroniken an, die bis ins Jahr 1818 reichen. Was aber davor geschah, lag weitgehend unbearbeitet als stummes Papier in den kilometerlangen Regalen des Stadtarchivs.

Stahleder wäre nicht Stahleder, hätte ihm dieser Zustand nicht Unbehagen bereitet. Später schrieb er: „Die Fülle von Chroniken des Mittelalters und der frühen Neuzeit in anderen Städten, vor allem der Nachbarstadt Augsburg, lässt besonders auswärtige Historiker meist mit ungläubigem Staunen zur Kenntnis nehmen, dass in München die Art von Literatur gänzlich fehlt.“ Das durfte nicht sein, da musste er eingreifen. Wie also wäre es, noch weiter in die Vergangenheit zurückzublicken, womöglich bis in die Gründungszeit der Stadt um 1158? Stahleder legte los. Es war eine Mammutaufgabe. Ratsprotokolle, Kammerrechnungen, Urkunden, zeitgenössische Notizen, Gerichtsakten und jede Menge anderer Papierkram waren auszuwerten, was allein schon in puncto Lesbarkeit verzwickt war. Nicht nur die Sprache („der burger rat, di dez ratez derselben stat pflegent“) ist eine andere als heute, sondern auch die Schrift selbst gleicht mitunter Hieroglyphen. „Man muss sich da mühsam hineinlesen. Da hat zum Beispiel einer in ein Ratsprotokoll einen Vermerk reingschrieben, der war sichtlich kein gelernter Schreiber, der eine saubere Schrift hat. Da werds dann schwierig. Da hab ich auch manchmal die Waffen strecken müssen.“

Aber aufgegeben hat Stahleder nie. Sukzessive erschienen die drei Bände der „Der Chronik der Stadt München“, insgesamt mehr als 2000 Seiten. Endlich verfügt auch München über Tagebücher, die bis zu den Anfängen zurückreichen. Wer etwa wissen möchte, was im Juni 1420 in der Stadt los war – bitte sehr: „Der Rat verbietet, dass bei Prozessionen die Frauen unter die Männer gemischt gehen. Für 12 Pfennige Lohn wird der Loblauch zweimal zum Ausrufen durch die Stadt geschickt, ,dazz er gerufft hat, das die frawen under den manen und auch nicht darunder zu gotzleichnam gen torften‘.“ Für den 26. Januar 1628 meldet der Stadtchronist: „Eine Reihe von Bürgern und Bürgersöhnen ist wegen nächtlichen Rumors vom Stadtrat in ein Gewölbe gelegt worden und dann, mit einer starken Schelle an den Fuß geschlagen, unter Androhung von Stadtverweis nach Hause geschickt worden.“ Quelle der beiden Einträge sind Kammerrechnungen beziehungsweise Ratsprotokolle – zwei kleine Begebenheit versteckt in einem Wust von Papier und Texten. Und abertausend andere, in denen die Vergangenheit der Stadt wieder lebendig wird. Stahleder ließ nichts aus: Da waren fürstliche Hochzeiten, Faschingsfeste, Hochwasser, Lug, Mord und Betrug, Hinrichtungen, Musik, Krieg, die Pest, eingestürzte Brücken und prächtige Kirchenneubauten. All die menschlichen Komödien und Tragödien lagen verborgen in den Magazinen. Stahleder hat sie ans Licht geholt, für jedermann sichtbar. Nachträglich hat auch das alte München einen Stadtchronisten bekommen. Er heißt Helmuth Stahleder und führte Buch von 1157 bis 1818.

Ähnlich arbeitsintensiv und von unschätzbarem Wert für Stadthistoriker ist Stahleders Reihe „Älteres Häuserbuch der Stadt München“. Jedes einzelne Haus innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern nahm er dafür unter die Lupe und rekonstruierte seine Geschichte bis zu den Anfängen. Wem gehörte es, wer wohnte darin, welche Besitzerwechsel gab es, welche Kaufpreise zahlte man? Es ist, als hätte man ein Fernrohr in die Vergangenheit.

Je mehr man sich in Stahleders Werke vertieft, desto brennender wird die Frage: Wann bitteschön hat er dies alles recherchiert und geschrieben? Das ist doch eine Arbeit für drei Leben. „Mei“, sagt er wieder. „Die Sachen sind zum überwiegenden Teil in Heimarbeit entstanden, an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag.“ Und mit einer knappen Geste auf seine vier Wände deutend, fügt er hinzu: „In meiner Freizeit bin i daherinnen gsessn an meiner Schreibmaschine.“ Die oft voluminösen Originale konnte er natürlich nicht mit nach Hause nehmen, „für die dicken Schwartn musst i mi a mal a paar Stunden in der Dienstzeit hisetzn“. Aber das sei ja alles abgesegnet gewesen, durch die Stadtarchivsatzung ebenso wie durch seinen damaligen Chef Richard Bauer. Zu publizieren gehört zu den vornehmsten Aufgaben eines Archivars.

Richard Bauer. (Foto: Robert Haas)

Knapp 30 Jahre hatte Stahleder in Diensten des Stadtarchivs gewerkelt, zuletzt als stellvertretender Leiter. Im Jahr 2005 ging er in den Ruhestand. Nein, das stimmt nicht. Es gab und gibt keinen Ruhestand. „Nach meiner Pensionierung bin i no drei Jahr in meinem Zimmer gsessn und bin auch fast jeden Tag wie normal in die Arbeit ganga.“ Mittlerweile aber ist ausschließlich die Wohnung sein Arbeitsplatz, wenn er, wie gehabt, in die Tiefen der Vergangenheit eintaucht. Kürzlich ist der dritte Band seines „Älteren Häuserbuchs der Stadt München“ erschienen, und bei der Buchpremiere feierte ihn seine ehemalige Kollegin Brigitte Huber mit enthusiastischen Worten: „Herr Dr. Stahleder hat in jeweils jahrelanger Sisyphos-Arbeit uneigennützig, das heißt, ohne Rücksicht auf den Zeitaufwand und ohne jegliches Honorar, wichtige Quellen zur städtischen Ereignisgeschichte wie auch zur Stadttopografie allgemein zugänglich gemacht. Er hat damit nicht nur Großartiges für die Stadtgeschichtsschreibung geleistet, sondern er ermöglicht und erleichtert einer Vielzahl von jüngeren Stadthistorikern darauf aufbauende eigene Forschungen.“

Man könnte auf die Idee kommen, Stahleder habe sein Leben der Wissenschaft geopfert und damit vieles andere versäumt. Er sieht die Sache ziemlich entspannt. „Was die Arbeit betrifft, hab ich das Glück, dass ich keine Familie habe, keine Kinder, keine Ehefrau, die alle gelegentlich auch mal was von einem wollen und mit denen man seine Urlaube woanders verbringen muss als an der Schreibmaschine oder am Computer.“ Stahleder sagt das ohne bitteren Unterton, ohne den Hauch eines Bedauerns – jedenfalls klingt es so. Es ist, als wolle er nach der Devise „I did it my way“ verkünden: Andere Männer heiraten eine Frau, meine Braut ist die Geschichte.