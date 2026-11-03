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NachlassEin Tierfreund, ein Frauenschwarm: Wer war Helmut Fischer wirklich?

Lesezeit: 4 Min.

Tricolor Rosi mit ihrem Untertan: Helmut Fischer hat Katzen über alles geliebt. Das zeigt sich auch in seinem Nachlass, den das Deutsche Theatermuseum München erhalten hat.
Tricolor Rosi mit ihrem Untertan: Helmut Fischer hat Katzen über alles geliebt. Das zeigt sich auch in seinem Nachlass, den das Deutsche Theatermuseum München erhalten hat.
Foto: Deutsches Theatermuseum München

Der Münchner Lebemann mit Charme: So kennt man den Monaco Franze. Doch im Nachlass von Helmut Fischer zeigt sich ein anderer Mensch: nachdenklich, sozial engagiert, ein Katzenfreund. Eine Spurensuche.

Von Michael Bremmer

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Stundenlang könnte man eintauchen in diese Welt. Mehrere Hundert Fotos von Helmut Fischer (1926–1997) warten darauf, gesichtet zu werden, etwa aus den Anfängen seiner Schauspielkarriere auf den Münchner Theaterbühnen. Dazu die Zeitungsartikel, die seine Frau Utta Fischer-Martin akribisch gesammelt und fein säuberlich auf Papier und dünne Pappe geklebt hat. Sein „Spatzl“, wie er sie genannt hat.

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