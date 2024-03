Von Andreas Salch

Alles ging blitzschnell, als vier Männer um zwei Minuten vor Mitternacht am 3. Oktober 2019 in die McDonald's-Filiale in der Regerstraße in der Nähe des Ostfriedhofs stürmten. Sie hatten es auf Erkan A. abgesehen, damals "Prospekt", was so viel bedeutet wie Probemitglied, beim Chapter Munich Area der Hells Angels.