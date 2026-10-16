Wie geht die Herde im Tierpark Hellabrunn mit dem Ableben des Jungtiers um? Ein Gespräch mit Tierarzt Hanspeter Steinmetz über die Trauer von Elefanten, Teambuilding für Dickhäuter und Schwangerschaftsturnen auf Sandhügeln.

Hanspeter Steinmetz spricht mit einem weichen Schweizer Dialekt, was seine Aussagen nicht weniger wuchtig macht. Der stellvertretende zoologische Leiter von Hellabrunn berichtet über eine frohe Nachricht, die im kommenden Jahr ansteht, aber auch über die schweren Zeiten zuletzt im Tierpark. Es geht um Beziehungen und Emotionen und die Frage, was für ein Verhältnis der Mensch zum Tier hat, gerade im Zoo.