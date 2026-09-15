Der Tierpark Hellabrunn passt die Eintrittpreise für seine Tageskarten in zwei Schritten an. Die erste Erhöhung wird es zum 1. Oktober 2026 geben, die zweite folgt am 1. Oktober 2027. Das teilte der Zoo am Montag in einer Pressemitteilung mit. Als Begründung nennen die Verantwortlichen vor allem die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Kosten für Betrieb, Energie, Futter und Personal.

„Unser Ziel ist es, den Tierpark Hellabrunn auch künftig in der hohen Qualität zu erhalten, die unsere Gäste kennen und schätzen. Trotz intensiver Bemühungen, Kosten nachhaltig einzusparen und effizienter zu wirtschaften, machen die stark gestiegenen Ausgaben eine Anpassung der Eintrittspreise leider unumgänglich“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban. Bei der Anpassung gehe es neben der Sicherung des laufenden Betriebs auch um die Gewährleistung der hohen Qualitätsstandards in Tierhaltung und Artenschutz.

Die Erhöhung in zwei Schritten erfolge nach Angaben des Tierparks bewusst, um die finanzielle Belastung der Besucherinnen und Besucher gering zu halten. Erwachsene müssen somit zunächst drei, ab 1. Oktober 2027 nochmals zwei Euro mehr für eine Tageskarte zahlen. Diese wird dann 25 Euro kosten. Für Kinder erhöht sich der Preis der Tageskarte in zwei Schritten von acht auf zehn Euro.

Die kleine Familienkarte, die nur einen Elternteil einschließt, erhöht sich von 25 auf 28 und im kommenden Jahr auf 31 Euro. Die große Familienkarte mit beiden Elternteilen wird zunächst um sechs Euro teurer und im kommenden Jahr um fünf Euro auf insgesamt 56 Euro. Der Tierpark hebt auch die Preise für ermäßigte Erwachsenenkarten in zwei Schritten von derzeit 15 auf 19 Euro an – hier fällt der Anstieg mit knapp 27 Prozent sogar am größten von allen Tagestickets aus.

Tatsächlich bleibt der Tierpark trotz der Preissteigerungen noch hinter den Eintrittspreisen einiger größerer Zoos zurück. Der Zoo in Leipzig etwa verlangt derzeit 27 Euro, der Tierpark Hagenbeck in Hamburg 29 Euro für das Tagesticket, in Köln sind es 29,50 Euro. Der Zoo in Nürnberg verlangt derzeit 21 Euro für das Erwachsenen-Tagesticket.