Glosse von Andreas Schubert

Eines muss man den Verantwortlichen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) schon lassen: Von oberflächlichen Eigenschaften wie Schönheit lassen sie sich nicht blenden, wie die Wahl des Pustelschweins zum Zootier des Jahres beweist. Denn die Schweine, besser gesagt die Vertreter verschiedener Pustelschweinarten, sind im Vergleich zu früheren Zootieren des Jahres, zu denen der Leopard, der Kakadu oder der Beo zählten, eher keine tierischen Postergirls und -boys: Schon der Name hört sich an wie ein Schimpfwort unter pubertierenden Jugendlichen.

Dafür haben die Visayas-Pustelschweine im Tierpark Hellabrunn im Vergleich zu Eisbär- oder Elefantenbabys wenigstens weitgehend ihre Ruhe. Nur selten hört man Kinder quengeln, sie wollen jetzt endlich das niedliche Pustelschwein sehen. Und wenn doch, werden sie unter Tränen von den Eltern trotzdem zum Eisbärengehege gezerrt, weil so seltsame Vorlieben am besten früh im Keim erstickt werden. Man will ja keine Sonderlinge großziehen.

Auf den philippinischen und indonesischen Inseln hat das arme Schwein dagegen ziemlichen Stress. Dort wird ihm der Lebensraum weggerodet, auf den Philippinen landet es noch dazu auf den Tellern der Einheimischen, mit der Folge, dass es vom Aussterben bedroht ist. Die Tatsache, dass das Pustelschwein auch mit anderen Schweinearten ferkelt, mag zwar ein Zeichen sein, dass sich so ein glattgesichtiges Hausschwein von ein paar Geschwülsten in der Schnauze nicht den Spaß verderben lässt. Doch der Nachwuchs ist dann eben kein richtiges Pustelschwein mehr.

Im Hellabrunner Nashornhaus leben in einer Männchen-WG derzeit vier Pusteleber, die der Tierpark zwecks Zusammenführung mit paarungsbereiten Pustelsäuen an andere Zoos abgibt, aber nur, wenn es die Geburtenkontrolleure des EEP so wollen. Denn eine Zucht ist nur dann sinnvoll, wenn es irgendwo Platz für die Pustelschweinbabys gibt. Was sie von ihrem ansonsten keuschen Dasein nun so halten, weiß man nicht. Die Eber äußern sich dazu nur mit einem grantigen Grunzen.