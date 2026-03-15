In politisch zutiefst verstörenden Zeiten tut es gut, sich alter Freundschaften zu versichern und daran zu erinnern, dass sie alles andere als selbstverständlich sind. Sie verlangen Aufgeschlossenheit, leben von der persönlichen Begegnung und dem direkten Gedankenaustausch.

Dass die großartige Ausstellung „Among friends – Unter Freunden“ mit Schmuckstücken deutscher und US-amerikanischer Künstler aus der Sammlung Helen Drutt unter den derzeit schwierigen bilateralen Bedingungen beider Länder in der Galerie Handwerk gezeigt wird, ist mehr als eine liebevolle Hommage an die enthusiastische Botschafterin internationaler zeitgenössischer Schmuckkunst. Es ist ein Statement für die Freiheit der Kunst und ihre Kraft, Brücken zu bauen.

Gleich drei Münchner Kulturinstitutionen – Die Neue Sammlung- The Design Museum, die Galerie Handwerk und die Benno und Therese Danner’sche Kunstgewerbestiftung – haben sich aus alter Verbundenheit zusammengetan. Gemeinsam ehren sie die mittlerweile 95 Jahre alte Sammlerin für ihr grenzüberschreitendes Lebenswerk.

Helen Drutt mit einer Brosche von Mirjam Hiller. Archiv der Galerie Handwerk München

Schmuck war für Helen Drutt immer ein Mittel, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. In der Öffentlichkeit erscheint sie stets dunkel gekleidet, mit elegantem Hut, Ohrringen, Halsschmuck, einer Brosche am Mantel, breiten Armreifen und Ringen. Jedes Stück birgt persönliche Erinnerungen, manifestiert die langjährigen Beziehungen zu ihren Künstlerfreunden. Jedes Stück weckt Aufmerksamkeit und setzt Gespräche in Gang.

Schon Ende der 1950er-Jahre begann die junge Kunsthistorikerin, sich für Kunstgewerbe zu interessieren. Was treibt Menschen im industriellen Zeitalter an, Dinge mit den eigenen Händen zu gestalten? Sie hörte sich in der Nachbarschaft um, lud zu Gesprächen ein. Gerade begann sich eine neue Kunstgewerbe-Szene in den USA zu etablieren.

Begünstigt durch die 1944 in Kraft gesetzte G.I. Bill of Rights, die Kriegsveteranen freien Zugang zu vorwiegend handwerklichen Lehrgängen gewährte, damit sie ihre Traumata überwinden und im Leben wieder Fuß fassen konnten, hatte eine Professionalisierung des Kunsthandwerks eingesetzt. Es gab erste Masterstudiengänge an den Hochschulen. Drutt wurde Gründungsmitglied des Philadelphia Council of Professional Craftsmen. 1973 eröffnete sie auf Drängen ihrer Freunde die erste Galerie für Keramik, Textil und Schmuck in den USA. Und als Dozentin entwickelte sie einen ersten Kurs zur Geschichte des Kunstgewerbes in den USA überhaupt.

Wer die von Petra Hölscher und Barbara Schmitt kuratierte Schmuckschau besucht, entdeckt eine Persönlichkeit vorbehaltloser Leidenschaften. Das Spektrum der künstlerischen Positionen könnte nicht weiter sein: von einer unorthodox galvanisch geformten Arbeit Stanley Lechzins aus dem Jahr 1967 hin zu aufwendigen Edelmetallkompositionen, eloquenter Folk-Art, schrillem Pop, surrealistischen Märchen und politischen Stücken.

Ein weiteres Stück aus der Sammlung von Helen Drutt: Der Halsschmuck „Ci Xi – The Last Dowager Empress of China“ von Ron Ho (2006) mit einem Ornament in Form eines chinesischen Eisvogelgefieders. Helen Williams Drutt Family Collection, Foto: Eva Jünger

Statt Türkisen und Silber, wie sie etwa die Navajos für ihre traditionellen Squash-Blossom Ketten verwenden, setzt Ken Cory Patronenhülsen und Glühlämpchen ein. Joyce J. Scott nutzt die in vielen afrikanischen Kulturen gepflegte Perlenweberei, um gegen Rassismus und andere Formen der Unterdrückung zu rebellieren. Und es gibt eine Brosche von Betsy King, „Computer Brain“, die schon 1982 vor der Gleichschaltung unserer Gedanken warnt.

Rückblickend erzählt Drutt, dass der zeitgenössische Schmuck für sie auch ein Katalysator war, eigene Widerstände gegen Deutschland abzubauen. Das Land des Holocausts wollte und konnte sie lange nicht betreten. Aber die Kataloge, die Freunde aus Deutschland mitbrachten, öffneten ihr die Augen für eine faszinierend andere Schmuckwelt. Schließlich war es die Retrospektive von Herrmann Jünger, die sie 1988 nach Nürnberg lockte.

Seit mehr als 30 Jahren kommt die Grand Dame im Frühjahr zur Sonderausstellung Schmuck auf die Internationale Handwerksmesse. Interessiert, aufgeschlossen, neue und neueste Positionen der bewegten und bewegenden, körperbezogenen Kunst kennenzulernen. Über die Jahrzehnte hinweg, hat sie auch mit großzügigen Geschenken dazu beigetragen, dass amerikanische Künstlerinnen und Künstler in der neu aufgebauten Schmuckabteilung der Neuen Sammlung präsent sind.

Andersherum hat sie deutsche Schmuckkunst in den USA vermittelt. 1986 zum Beispiel zeigte sie die erste Ausstellung von Otto Künzli und Therese Hilbert in den USA. Künzlis immer noch erschreckend aktuelle Arbeit „Oh say!“ aus dem Jahr 1991, eine schwere goldene Brosche, die Herz, Kreuz, Micky Maus, Ku-Klux-Klan, Totenkopf und Stern zu einem schmerzhaften Amerika-Emblem verschmilzt, konnte unter den derzeitigen Umständen nicht nach München reisen. Ein Platzhalter erinnert an die mutige Erwerbung von Helen Drutt.