Die Prognosen klingen sehr kritisch: „Münchens Mietern droht Kostenschock.“ So hat der Mieterverein eine Mitteilung überschrieben, und ein Sprecher des „Netzwerks saubere Energie“ sagt: „Das wird gigantisch kompliziert und gigantisch teuer werden.“ Von der Innung der Heizungstechnik heißt es, man habe „größte Zweifel“, ob es Deutschland mit dem neuen Gesetz schaffe, bis 2045 klimaneutral zu sein.
KlimaschutzWarum das geplante Heizungsgesetz für die Münchner teuer werden könnte
Mieterverein und Klimaschützer befürchten deutlich höhere Kosten durch die Pläne der Bundesregierung. Die Innung sieht enormen Beratungsbedarf und fragt sich, wie mit dem neuen Gesetz die Klimaziele einzuhalten seien.
Von Bernd Kastner
