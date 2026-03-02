Zum Hauptinhalt springen

KlimaschutzWarum das geplante Heizungsgesetz für die Münchner teuer werden könnte

Lesezeit: 3 Min.

Gas, Öl oder Wärmepumpe? Auf welches Heizungssystem Hausbesitzer künftig setzen
Gas, Öl oder Wärmepumpe? Auf welches Heizungssystem Hausbesitzer künftig setzen (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Mieterverein und Klimaschützer befürchten deutlich höhere Kosten durch die Pläne der Bundesregierung. Die Innung sieht enormen Beratungsbedarf und fragt sich, wie mit dem neuen Gesetz die Klimaziele einzuhalten seien.

Von Bernd Kastner

Die Prognosen klingen sehr kritisch: „Münchens Mietern droht Kostenschock.“ So hat der Mieterverein eine Mitteilung überschrieben, und ein Sprecher des „Netzwerks saubere Energie“ sagt: „Das wird gigantisch kompliziert und gigantisch teuer werden.“ Von der Innung der Heizungstechnik heißt es, man habe „größte Zweifel“, ob es Deutschland mit dem neuen Gesetz schaffe, bis 2045 klimaneutral zu sein.

Zur SZ-Startseite

Bilanz vor der Wahl
:81 Versprechen für München – was hat Grün-Rot wirklich geschafft?

Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Die große Bilanz im interaktiven München-Tracker.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite