Die Prognosen klingen sehr kritisch: „Münchens Mietern droht Kostenschock.“ So hat der Mieterverein eine Mitteilung überschrieben, und ein Sprecher des „Netzwerks saubere Energie“ sagt: „Das wird gigantisch kompliziert und gigantisch teuer werden.“ Von der Innung der Heizungstechnik heißt es, man habe „größte Zweifel“, ob es Deutschland mit dem neuen Gesetz schaffe, bis 2045 klimaneutral zu sein.