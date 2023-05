Heizen soll klimaneutral werden - möglichst mit der Wärmepumpe. Doch das ist gerade in einer Großstadt mit vielen Mehrfamilienhäusern nicht einfach. Und teuer. Wie kann die Wärmewende trotzdem gelingen?

Von Catherine Hoffmann

Habecks Heizungsgesetz? Olaf Zimmerman zeigt sich genervt von der hitzigen Debatte. Alle seien für den Abschied von Öl und Gas - bis es ernst wird. "Wenn's dann durchgesetzt wird, gibt es einen großen Aufschrei." Der Obermeister der SHK-Innung München, also der Sanitär- und Heizungstechniker, hält es für richtig, dass "fossile Energieträger aussterben". Er ist überzeugt: "Die alternative Technik ist da, sie wird laufend weiterentwickelt, so dass wir zukünftig für jedes Haus eine Lösung finden werden." Auch Ralf Suhre, Geschäftsführer der Innung, wünscht sich "weniger Lamentieren und mehr Mut", nicht zuletzt in der eigenen Organisation.