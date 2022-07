Arbeiter stürzt am Heizkraftwerk Süd in die Tiefe

Das Heizkraftwerk Süd in Sendling

Der 27-Jährige arbeitete gerade auf einer Ebene in mehr als 20 Metern Höhe, als der Unfall passierte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bei Abbrucharbeiten im Heizkraftwerk München-Süd im Stadtteil Sendling ist am Montag ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr arbeitete der 27 Jahre alte Rosenheimer auf der Baustelle in der Schäftlarnstraße. Dort wird seit zwei Jahren der ehemals 176 Meter hohe Kamin, das einst zweithöchste Bauwerk Münchens, demontiert. Dabei befand sich der Mann nach Angaben der Polizei auf einer Ebene in mehr als 20 Metern Höhe.

Während der Abbrucharbeiten fiel er aus noch unbekannten Gründen durch einen Schacht etwa fünf Meter in die Tiefe. Dabei verletzte er sich schwer, er wurde vom Rettungsdienst mit Armbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, ob alle Vorschriften des Arbeitsschutzes eingehalten wurden, hat das Kommissariat 13 übernommen.