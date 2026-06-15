Die Stadtwerke München nehmen derzeit eine neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage des Heizkraftwerks Süd in Sendling in Betrieb. Dabei werden in den kommenden Wochen zweimal am Tag Dampfschwaden aus dem Kraftwerk aufsteigen. Die SWM versichern, dass der Dampf kein Grund zur Sorge ist, sondern ein völlig normaler technisch-physikalischer Vorgang.

Denn bevor die Anlage in Betrieb gehen kann, müssen noch die kilometerlangen Rohrleitungen, die hinter der Kraftwerksfassade liegen, gereinigt werden. Dieser Reinigungsvorgang nennt sich „Dampfausblasen“: Um stabilere Rückstände vom Schweißen der Stahlrohre zu entfernen, wird mehrfach Wasserdampf durch die Rohre geblasen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von mehr als 150 Metern in der Sekunde. Hat der Dampf die Rohre durchquert, wird er über einen großen Schalldämpfer ins Freie geleitet.

Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass die bei den hohen Geschwindigkeiten entstehenden Geräusche nicht zu laut sind. In der Nachbarschaft soll damit wenig von der Reinigung zu hören sein. Zudem fängt der Dämpfer auch die „abgeblasenen“ Rückstände aus den Rohren ab, es wird also nur der Wasserdampf in die Luft gepustet.

Trifft dieser heiß-feuchte Dampf auf die Umgebungsluft, steigen Dampfschwaden über dem Heizkraftwerk auf. Dieser Dampf werde in der Umgebung gut zu sehen sein, so die Stadtwerke. Das Ausblasen der Rohrleitungen dauert voraussichtlich von Mitte Juni bis Mitte August. In dieser Zeit werden zwischen sechs und 22 Uhr etwa zweimal am Tag, jeweils bis zu zwei Stunden lang, die Dampfwolken zu sehen sein.