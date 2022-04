Von Sebastian Krass

Um die bevorstehende Preisexplosion bei den Heizkosten anschaulich zu machen, erzählt Rudolf Stürzer eine Geschichte aus seinem Privatleben: "Kürzlich habe ich von meinem Versorgungsunternehmen die Aufforderung bekommen, die Abschlagszahlung für Gas zu verdreifachen." Erst habe er sich gewundert, aber dann gemerkt: "Das ist gerechtfertigt." Und deshalb appelliert der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins München (Haus und Grund) an diesem Dienstag in seiner jährlichen Pressekonferenz an seine Klientel, die Vermieterinnen und Vermieter, aber auch an Mieterinnen und Mieter, sich auf drastische Mehrausgaben fürs Heizen im Jahr 2022 einzustellen.