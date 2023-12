Von Katharina Haase

Heiraten liegt nach wie vor voll im Trend. 65 057 Ehen wurden im Jahr 2022 in Bayern geschlossen, erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl wieder gestiegen. Ein offizielles Verlöbnis ist keine Vorbedingung für eine Eheschließung in Deutschland, für viele Paare gehört der Heiratsantrag geraume Zeit vor der Hochzeit dennoch dazu. Vor allem das "Wo?" bereitet vielen Antragstellenden Kopfzerbrechen. Denn auch wenn der Moment der berühmten "Willst du...?"-Frage wohl immer eine gewisse Romantik innehat, so scheint das heimische Sofa den wenigsten der geeignete Ort dafür zu sein. Und es gibt definitiv bessere Alternativen. Wir stellen sieben Orte vor, die für Liebende in München zum Startpunkt ihres neuen Beziehungsabschnitts werden können.