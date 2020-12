Eine Corona-Hilfe der besonderen Art gibt es für Musikerinnen und Musiker: Der Kultur-Radiosender Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks (BR) spielt an drei Abenden privat produzierte Mini-Konzerte. Für drei Sendungen an Heiligabend und an den beiden Weihnachtstagen wurden Künstler aus der sogenannten Heimatsound-Szene für kurze Heimkonzerte gewonnen, die nun als rund 20-minütige Mitschnitte im Radio zu hören sein werden, hieß es. Man wolle mit diesem Format Künstler unterstützen, die coronabedingt Einbußen erlitten haben, sagte der Leiter der Bayern 2-Programmredaktion Alexander Schaffer. Normalerweise sei Bayern 2 das Jahr über bei vielen Konzerten als Partner vor Ort dabei und zeichne die Konzerte auf. Dies sei in diesem Jahr kaum möglich gewesen.