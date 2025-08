Eine 82-jährige Frau ist am Münchner S-Bahnhof Heimeranplatz in den Hohlraum zwischen S-Bahn und Bahnsteig gestürzt und von einem unbekannten Reisenden gerettet worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte die Frau am Dienstagvormittag mit einer Nachbarin aus der S7 aussteigen, als sie plötzlich stürzte.