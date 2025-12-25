Die Gäste laufen durch ein Spalier. „Hallo“, sagt Daniela Hanselmann, dehnt und betont das O, sodass es besonders einladend klingt. „Schön, dass Sie da sind!“ Am Eingang zum großen Saal des Hofbräuhauses stehen links und rechts sehr freundliche ehrenamtliche Helfer und begrüßen viele der Gäste, die seit einer Stunde hereinströmen, mit Handschlag. Daniela Hanselmann, 28, Masterstudentin an der Technischen Universität, strahlt. Es ist Heiligabend, kurz vor sechs.
Wenn andere an Heiligabend zu ihren Familien gehen, ist es für wohnungslose Menschen oft besonders schwer. Doch im Münchner Hofbräuhaus feiern 600 von ihnen an festlich gedeckten Tafeln. Und manch einer scheint darüber zu staunen.
Von Bernd Kastner
