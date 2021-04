Myriam Klee will sich auf die Schwangerschaft konzentrieren, sie genießen, doch die Suche nahm sie zu sehr in Anspruch und zog sie immer weiter runter.

In München ist es fast unmöglich, in der zwölften Woche noch eine Hebamme zu finden. Myriam Klee, schwanger mit Zwillingen, hat knapp hundert kontaktiert - ohne Erfolg. Woran liegt das?

Von Simon Garschhammer

Myriam Klee ist schwanger. Zum ersten Mal in ihrem Leben und das gleich mit Zwillingen. Ende Juli soll es soweit sein. In der zwölften Woche bestätigt ihr die Gynäkologin, dass alles nach Plan verläuft - für die 35-Jährige der Moment, um sich um die Wochenbett-Betreuung zu kümmern. "Ich suche eine Hebamme für die Zeit nach der Geburt, einfach dass eine Fachfrau da ist, die sich um meinen Körper und meine Kinder kümmern kann", sagt Klee. Also setzt sie sich vor den Laptop und fängt an zu suchen. Sie telefoniert, schreibt Mails, SMS. Doch eine Zusage bekommt sie nicht. Schnell merkt sie, dass aus der Suche eine Odyssee werden wird. Viel zu spät sei sie dran, frühestens ab September könne man ihr helfen; die Babys wären da schon zwei Monate alt.