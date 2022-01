In München eine Hebamme zu finden, kann zermürbend sein. Woran das liegt, wo in der Stadt es besonders schwierig ist - und was bei der Suche helfen kann.

Von Lea Kramer

Zwei Still-BHs, bequeme Unterhosen, Krankenkassenkarte, Lang- und Kurzarmbodys für das Neugeborene: alles Dinge, die auf Abhaklisten zu finden sind, wenn es um die Kliniktasche geht und damit darum, sich auf die Geburt eines neuen Kindes vorzubereiten. Was auf den meisten dieser Listen nicht steht? Wie sehr es an den Nerven von werdenden Eltern zehrt, wenn die Suche nach einer Betreuung für das Wochenbett erfolglos ist. Seit Jahren ist die Hebammensituation in und um München angespannt. Es ist eine Versorgungslücke, die gar nicht so leicht zu stopfen ist.