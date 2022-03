Das Hearthouse in München war immer eine kleine Privatwelt, exklusiv für Mitglieder. Nun heißt es Famtain - und was wird anders? Die Besitzer sagen: So ziemlich alles.

Von Philipp Crone

Am Ende ist es der Aufzug. Aus dem alten Member-Club Hearthouse wird im April der neue Member-Club Famtain, und während früher noch an einem Empfang leibhaftige Mitarbeiter den Mitgliedsstatus überprüft haben, übernimmt das jetzt der Aufzug. Mit dem kann nur fahren, wer im neuen Mitglieder-Verein ein ebensolches ist und eine entsprechende Karte besitzt, die einen dann mit dem Lift in den zweiten Stock bringt. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, was denn nun anders wird, außer dem Namen. So ziemlich alles, sagen die neuen Betreiber. Aber das sagen neue Betreiber oft. Klar ist auf jeden Fall bei einem Vorabbesuch und einem Gespräch mit den Verantwortlichen, dass nicht nur die Sprache eine andere ist.