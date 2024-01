Von Franz Kotteder

Wer den alten Sinnspruch: "Berge von unten, Kirchen von außen, Wirtshäuser von innen" zum Grundsatz seiner Lebensführung macht, der dürfte an diesem Donnerstagabend im Haxengrill durcheinandergekommen sein. Denn da begegnet er in diesem altehrwürdigen Wirtshaus dem Pfarrer Rainer Maria Schießler von St. Maximilian, der dem umfassend renovierten Haxengrill seinen kirchlichen Segen gibt und das nicht mit ein paar Worten abhandelt, sondern recht ausführlich ins Erzählen gerät. Was nach einer guten halben Stunde schließlich in das Bekenntnis mündet: "Ich hätte jetzt gute Lust, dass ich mit euch allen gleich auch noch eine Messe feiere!"