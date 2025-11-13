Angenommen, Sie kaufen sich einen Gebrauchtwagen, der 9000 Euro kostet – und am Ende machen 30 Euro den Unterschied, ob die Anschaffung im Haushaltsplan Ihrer Familie genehmigungsfähig ist oder nicht. Einmal zu oft auswärts gegessen, schon könnte der Kauf platzen. So ungefähr geht es der Stadt gerade bei den Planungen zum städtischen Haushalt für das kommende Jahr. Nur die Größenordnung ist eine andere, denn bei ihren Zahlen hängen noch sechs Nullen mehr dran.
Haushalt für 20269,5 Milliarden Euro Einnahmen – und trotzdem ist München am Limit
Lesezeit: 4 Min.
Ungeachtet aller Anstrengungen ist ein genehmigungsfähiger Haushalt in Gefahr. Nur soll weiter hart gespart werden. Welche Bereiche das trifft – und wo Bürger es zu spüren bekommen könnten.
Von Heiner Effern und Anna Hoben
Münchner Rathaus-Tracker 2025:Billiger wohnen, sicher Rad fahren – oder doch nicht?
Seit fünf Jahren regiert Grün-Rot im Rathaus und hatte viel vor, aber: Was wurde wirklich besser in der Stadt? Und was wird wohl nichts mehr? Blättern Sie durch den interaktiven München-Tracker.
Lesen Sie mehr zum Thema