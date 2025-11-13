Ungeachtet aller Anstrengungen ist ein genehmigungsfähiger Haushalt in Gefahr. Nur soll weiter hart gespart werden. Welche Bereiche das trifft – und wo Bürger es zu spüren bekommen könnten.

Angenommen, Sie kaufen sich einen Gebrauchtwagen, der 9000 Euro kostet – und am Ende machen 30 Euro den Unterschied, ob die Anschaffung im Haushaltsplan Ihrer Familie genehmigungsfähig ist oder nicht. Einmal zu oft auswärts gegessen, schon könnte der Kauf platzen. So ungefähr geht es der Stadt gerade bei den Planungen zum städtischen Haushalt für das kommende Jahr. Nur die Größenordnung ist eine andere, denn bei ihren Zahlen hängen noch sechs Nullen mehr dran.