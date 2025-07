Verwaiste Bühnen, Bibliotheksschließungen, Museen, die keine Kunstwerke mehr kaufen können: Münchens neuer Kulturchef Marek Wiechers zeichnet ein dramatisches Bild von den Auswirkungen der Sparvorgaben – und sucht den offenen Konflikt mit dem Stadtkämmerer.

Von Heiner Effern und Yvonne Poppek

Die Auswirkungen des Sparprogramms der Stadt werden konkreter. Am Donnerstag wird Kulturreferent Marek Wiechers dem Stadtrat vorstellen, was die Vorgaben für den Bereich bedeutet, den er verantwortet. „Die Auswirkungen auf die Münchner Kulturlandschaft sind (...) gravierend und die Kulturarbeit in der Landeshauptstadt München wird auf etliche Jahre gehemmt“, schreibt er in der Beschlussvorlage für den Stadtrat.