Droht dem sozialen Wohnungsbau in München das Aus?

Weil die Stadt sparen muss, ist unklar, wie es mit der Förderung von günstigen Wohnungen weitergeht. Welche Projekte nun gefährdet sind.

Von Anna Hoben und Sebastian Krass

Wie viel sozialen Wohnungsbau kann München sich künftig noch leisten? Die Stadtbaurätin Elisabeth Merk warnt vor einem kompletten Aus für den Neubau von geförderten Wohnungen – und das in der Stadt, die schon mit Abstand die teuersten Mieten in Deutschland hat. So weit soll es aus Sicht des Stadtrats auf keinen Fall kommen. Aber es besteht die Gefahr, dass im Neubau künftig weniger bezahlbarer Wohnraum entsteht – weil nicht mehr genug Geld für die Förderung da ist. Das zeichnet sich im Zuge der aktuellen Sparbemühungen für den städtischen Haushalt ab.