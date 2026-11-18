Kindertreffs und Jugendzentren, aber auch ambulante Pflegedienste: Nach monatelangen Verhandlungen ist nun klar, welche ihrer mehr als 800 Sozialprojekte die Stadt kürzt oder ganz streicht.

Die soziale Landschaft in München wird sich in den kommenden Jahren massiv verändern. Über Monate haben Verwaltung, freie Träger und Politik diskutiert und gerungen, jetzt steht die Liste, die zeigt, welche Projekte und Einrichtungen künftig noch von der Stadt gefördert werden, welche deutlich weniger Geld bekommen und bei welchen die Zuschüsse komplett gestrichen werden. Am Dienstag wurden die Träger über die Ergebnisse des sogenannten Zukunftssicherungsprozesses informiert. An diesem Mittwochmittag stellt die Rathauskoalition sie in einer Pressekonferenz vor.