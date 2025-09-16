OB Reiter verkündet seinen Beschäftigten in einem Brief weitere Einschränkungen. Grund ist ein schmerzlicher Ausfall bei der Gewerbesteuer.

Von Heiner Effern

Der Kampf um ausgeglichene Finanzen bleibt für die Stadt frustrierend, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Vergangene Woche teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den Beschäftigten in einem internen Schreiben mit, dass in diesem Jahr kurzfristig 90 Millionen Euro fehlen. „Unsere Einnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, gehen deutlich zurück“, heißt es in dem Papier, das der SZ vorliegt. Die Besetzung von Stellen wird deshalb nicht wie ursprünglich geplant im Herbst gelockert.