In einem Krisengespräch sollte die Kommunalreferentin darlegen, warum sie so kurzfristig noch so viel Geld benötige. Mit ihrer Forderung wird sie wohl weitgehend scheitern.

Von Heiner Effern

Kommunalreferentin Kristina Frank wird wohl mit ihrem kurzfristig geforderten zusätzlichen Budget von 145 Millionen Euro weitgehend scheitern. Diese Summe wollte die CSU-Politikerin noch kurzfristig in den Haushalt 2021 einbringen, wurde aber von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ausgebremst. Er weigert sich, die aus seiner Sicht unzureichende Vorlage auf die Tagesordnung des Kommunalausschusses zu setzen. Nun sollte sie in einem Krisengespräch am Dienstag Bürgermeisterin Verena Dietl und Kämmerer Christoph Frey (beide SPD) darlegen, warum sie so kurzfristig noch so viel Geld benötige. Das gelang offenbar nicht, sie wurde mit neuen Hausaufgaben nach Hause geschickt. Nun soll sie bis Mittwochabend eine Liste vorlegen mit Projekten, die nachvollziehbar in den geplanten Etat von 2021 aufgenommen werden müssen.

Die Stadtspitze ist schwer irritiert bis verärgert über Franks verspätete Anmeldungen für den Haushalt. Sie habe nicht nur die Fristen gerissen und das geregelte Verfahren nicht eingehalten, sondern auch inhaltlich könne man ihre Forderungen nicht nachvollziehen, sagte die für das Kommunalreferat zuständige Bürgermeisterin Dietl. "In keinem anderen Referat habe ich so ein ungeordnetes Verfahren erlebt." Alle anderen hätten es trotz der Corona-Krise auch geschafft, ihre Unterlagen rechtzeitig einzubringen. Dass Frank und ihrem Haus das nicht gelungen sei, "das überrascht mich". Herausgekommen sei ein Sammelsurium, bei dem man nicht wisse, was man wirklich noch zusätzlich in die schon fertige Planung des Haushalts 2021 aufnehmen müsse - und was nicht.

Vernichtend fällt auch die Beurteilung der Kämmerei aus. Man habe alle Punkte und Projekte, die das Kommunalreferat so kurzfristig noch finanziert haben wollte, genau durchgeforstet, sagte Kämmerer Christoph Frey. Auf die Frage, was von den 145 Millionen tatsächlich neu und relevant sei, antwortet er: "Praktisch nichts." Allerdings schließt er nicht aus, dass tatsächlich noch Kosten in geringer zweistelliger Millionenhöhe zusammenkommen könnten, wenn einige geplante Käufe etwa von Kitas im Jahr 2021 zahlungsrelevant würden. Die dafür nötigen Beschlüsse könne er bisher nicht finden, sagte Frey. Doch nicht nur deshalb zeigt er sich irritiert.

In Franks Vorlage stünden Posten, die längst im Haushaltsplan enthalten seien, fügte er hinzu. Bei anderen wiederum sei absolut nicht zu erkennen, warum sie nicht schon längst in den Anmeldungen des Kommunalreferats eingetragen seien. Der Kämmerer nennt ein Beispiel: Für Mietsteigerungen habe Frank gut vier Millionen Euro zusätzlich haben wollen. Knapp drei habe er davon aber bereits veranschlagt, und woher und warum so kurzfristig die eineinhalb Millionen zusätzlich kämen, könne er nicht nachvollziehen.

Die teuren Nachforderung des Kommunalreferats geben aber noch mehr Rätsel auf. 18,5 Millionen will Frank für das laufende Geschäft einbringen, 7,5 Millionen für mehr Personal - und den Rest für Investitionen. Für die 7,5 Millionen rechnet sie aber nur 38 Stellen gegen. Das würde bedeuten, dass diese künftigen Mitarbeiter knapp 200 000 Euro im Jahr verdienen. Deshalb wurde diese Summe mit einem Sternchen versehen und darauf verwiesen, dass dort auch Personalkosten enthalten seien, die über das Jahr 2021 hinausreichen. Dennoch fügte das Kommunalreferat diese 7,5 Millionen voll für 38 Stellen in die 145 Millionen Euro ein, die es für das Jahr 2021 mehr haben will.

Kommunalreferentin Kristina Frank ließ am Dienstag alle Vorwürfe zurückweisen: "Das Kommunalreferat hat vorgesehen im Rahmen eines durchaus üblichen Sammelbeschlusses, den Stadtrat ausführlich zu befassen. Dieser enthält zu jeder Position ein übersichtliches Fact Sheet und einen Finanzierungsteil", sagte eine Sprecherin. OB Dieter Reiter habe jedoch eine Diskussion im Ausschuss nicht zugelassen. Ihre Vorlage beinhalte "im Wesentlichen Mittelforderungen im Hinblick auf zugrunde liegende Stadtratsaufträge und vertragliche Verpflichtungen, die voraussichtlich in 2021 fällig werden", sagte Franks Sprecherin.