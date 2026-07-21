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Haushalt 2027München fehlen 41 Millionen Euro – wo die Stadt jetzt sparen muss

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Trotz der insgesamt 388 Millionen Euro an Kürzungen bei den Leistungen und Erhöhungen bei den Einnahmen reicht es noch nicht für die schwarze Null im laufenden Haushalt der Verwaltung.
Trotz der insgesamt 388 Millionen Euro an Kürzungen bei den Leistungen und Erhöhungen bei den Einnahmen reicht es noch nicht für die schwarze Null im laufenden Haushalt der Verwaltung. Robert Haas

Nicht nur Familien, Autofahrer und Hundebesitzer müssen künftig mehr zahlen. Wie brisant die Lage ist und warum der Kämmerer trotzdem positiv gestimmt ist.

Von Heiner Effern

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Die Stadt ächzt bereits unter dem harten Spardruck, doch die Lage könnte noch schlimmer werden. Für das Jahr 2027 fehlen in der Planung trotz schmerzlicher Einschnitte immer noch 41 Millionen Euro, um nicht ins Minus abzurutschen. Ein Gewinn, auch wenn er nur minimal ausfällt, ist aber die Voraussetzung, um einen gesetzeskonformen Haushalt vorzulegen. Das soll durch weitere Einsparungen bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2027 im Dezember noch gelingen.

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