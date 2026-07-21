Die Stadt ächzt bereits unter dem harten Spardruck, doch die Lage könnte noch schlimmer werden. Für das Jahr 2027 fehlen in der Planung trotz schmerzlicher Einschnitte immer noch 41 Millionen Euro, um nicht ins Minus abzurutschen. Ein Gewinn, auch wenn er nur minimal ausfällt, ist aber die Voraussetzung, um einen gesetzeskonformen Haushalt vorzulegen. Das soll durch weitere Einsparungen bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2027 im Dezember noch gelingen.